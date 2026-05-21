Boston River venció a O'Higgins y sumó sus primeros puntos en esta Sudamericana

En un gran partido, que terminó con un clima bastante tenso entre los futbolistas, Boston River derrotó 3 a 2 a O'Higgins de Chile, encuentro que se disputó en el Centenario. El sastre, ya eliminado, sumó sus primeros puntos en esta edición de la Sudamericana.
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La visita comenzó mejor el partido pero sin poder capitalizar las jugadas de peligro que tuvo. Quien aprovechó esto fue el sastre, que en la primera llegada clara de peligro que tuvo, se puso por delante en el marcador. Pasado el minuto 20 del encuentro, Facundo Muñoa ensayó una gran jugada individual, se sacó a dos rivales de arriba y marcó el primero.
Sobre el cierre de la primera mitad, un contragolpe letal terminó con una habilitación para Yair González, que con un zurdazo potente desde la puerta del área, amplió la diferencia en el marcador.
Ya en la segunda mitad, O'Higgins iba a descontar en los pies del uruguayo Thiago Vecino, quien recibió en el área chica y definió ante la salida de Antúnez. Pero la alegría duró poco y algunos minutos más tarde, Gastón Ramírez remató unos metros delante de la mitad de la cancha, y con complicidad del golero chileno, marcó el tercero para Boston River.
Pero al partido le iba a quedar una alegría más, esta vez para el O'Higgins. Un centro desde el sector izquierdo encontró la cabeza de Arnaldo Castillo quien a falta de quince minutos, puso a los trasandinos al borde de llevarse al menos un punto de Montevideo, algo que finalmente no ocurrió.
Boston River
Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Kevin Sotto, Ignacio Fernández; Agustín Amado (61' Rafael Haller), Federico Dafonte; Franco Pérez (75' Marcelo Hornos), Facundo Muñoa (46' Gonzalo Reyna), Yair González (61' Gastón Ramírez); Francisco Bonfiglio (75' Alexander González).
DT: Ignacio Ithurralde.
O’Higgins
Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz (75' Bastián Yañez), Juan Leiva (66' Benjamín Schamine); Francisco González, Martín Maturana (46' Thiago Vecino), Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo.
DT: Lucas Bovaglio.