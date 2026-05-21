Boston River venció a O'Higgins y sumó sus primeros puntos en esta Sudamericana

Ya en la segunda mitad, O'Higgins iba a descontar en los pies del uruguayo Thiago Vecino, quien recibió en el área chica y definió ante la salida de Antúnez. Pero la alegría duró poco y algunos minutos más tarde, Gastón Ramírez remató unos metros delante de la mitad de la cancha, y con complicidad del golero chileno, marcó el tercero para Boston River.

Pero al partido le iba a quedar una alegría más, esta vez para el O'Higgins. Un centro desde el sector izquierdo encontró la cabeza de Arnaldo Castillo quien a falta de quince minutos, puso a los trasandinos al borde de llevarse al menos un punto de Montevideo, algo que finalmente no ocurrió.

Boston River

Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Kevin Sotto, Ignacio Fernández; Agustín Amado (61' Rafael Haller), Federico Dafonte; Franco Pérez (75' Marcelo Hornos), Facundo Muñoa (46' Gonzalo Reyna), Yair González (61' Gastón Ramírez); Francisco Bonfiglio (75' Alexander González).

DT: Ignacio Ithurralde.

O’Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz (75' Bastián Yañez), Juan Leiva (66' Benjamín Schamine); Francisco González, Martín Maturana (46' Thiago Vecino), Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo.

DT: Lucas Bovaglio.