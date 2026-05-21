Lo de Nacional en la Libertadores es vergonzoso y se le terminó el crédito a varios

El 19 de marzo de este año se hizo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Luego de dicho sorteo, el vice presidente de Nacional Flavio Perchman dijo: "No pasar este grupo sería un gran fracaso. El grupo es música para mis oídos. Lo festeje con puñito al lado de Diego Aguirre”.

Soberbia, falta de respeto hacia los otros equipos, pero sobre todo ignorancia. Nacional ni el fútbol uruguayo puede subestimar a nadie. Hace 38 años que un equipo uruguayo no levanta la Libertadores. Ya no somos una potencia en el fútbol sudamericano y pasamos a ser con los que todos quieren jugar. Somos la risa del continente, somos el eslabón más frágil.

Malísimo semestre

El momento del club es malo y puede ser peor. Un equipo sin alma, jugadores que no saben controlar una pelota, que no dan dos pases seguidos. Un equipo mal físicamente, sin referentes que peguen tres gritos para generar un revulsivo en el equipo.

Un entrenador qué es el menos de los culpables, pero ayer se quedó sin rumbo, puso cuanto delantero tenía y Nacional no pateó al arco.

Nacional terminó en el séptimo puesto del Apertura con 7 ganados y 7 perdidos. Perdió el clásico de la Supercopa en el cual no tiró al arco. Perdió el clásico del Torneo Apertura de local. Ahora le suma otro fracaso al primer semestre del año. Quedar eliminado a una fecha del final y de local es un fracaso sin presedentes en los últimos tiempos.

Ahora, hay que ver si el equipo tricolor puede llegar a Sudamericana- Jugando así parece difícil. Pero esto no termina. Nacional tiene que mejorar no solo para remontar en la Tabla Anual si aspira al bicampeonato, sino que también corre riego de quedar afuera de la Copa Libertadores 2027.

La paciencia se terminó al hincha. No aguanta más y si la institución no reacciona, la situación puede ser mucho peor.