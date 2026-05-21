Bava tras eliminación: "es una decepción y tenemos que hacernos responsables"

En cuánto al trámite del partido, hizo hincapié en el "mal" segundo tiempo que jugó el equipo, dónde fueron "inoperantes" en el ataque. "Entramos en el nerviosismo y no supimos cómo entrarle al rival. Carecimos de oportunidades y de profundidad. No supimos cómo entrarles", analizó Bava.

Lo que se le viene a Nacional

Respecto al futuro del elenco tricolor, Jorge Bava entiende como un "error" pensar en el segundo semestre cuando "tenemos un partido muy importante" ante Albion por el Intermedio. "Tenemos que enfocarnos en los partidos que quedan. Queda un tramo para finalizar un semestre muy malo, hay que finalizarlo de la mejor manera".

"Es lógico y justificado el disgusto de la gente porque no se pudo lograr el objetivo que teníamos. La historia marca que tenemos que estar en octavos. Quedar eliminados una fecha antes es muy decepcionante para todos", sentenció el entrenador.