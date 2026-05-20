Boston River recibe a O'Higgins por la Sudamericana: todos los detalles

Boston River estará enfrentando esta noche, desde las 19:00 a O’Higgins de Chile, encuentro que se desarrollará en el Estadio Centenario. El elenco sastre ya está eliminado de la Sudamericana luego de que en cuatro partidos no pudiera sumar unidades.
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Para este partido, la Conmebol designó al boliviano Ivo Méndez como el árbitro principal del encuentro, quien estará acompañado por sus compatriotas Carlos Tapia, Rochard Orellana y Christian Alemán. En el VAR estará Wilfredo Campos junto a Ariel Guizada, también de Bolivia.
Para el conjunto chileno, este encuentro tiene una gran importancia debido a que en caso de ganar, quedaría como el único líder del grupo a falta de una fecha, quedando a un paso de la clasificación.
Posibles alineaciones de Boston River y O’Higgins
Boston River
Bruno Antúnez; Mateo Rivero, Marco Mancebo, Ignacio Fernández, Agustín Aguirre; Federico Dafonte, Agustín Amado, Facundo Muñoa; Yair González, Francisco Bonfiglio, Leadro Suhr.
DT: Ignacio Ithurralde.
O’Higgins
Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, José Movillo, Leandro Díaz; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo.
DT: Lucas Bovaglio.