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Deportes O´Higgins |

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Boston River recibe a O'Higgins por la Sudamericana: todos los detalles

El encuentro entre uruguayos y chilenos tendrá lugar este miércoles desde las 19:00 horas en el Centenario. El sastre ya está eliminado de la Sudamericana.

Boston River recibe a OHiggins por la Sudamericana

Boston River recibe a O'Higgins por la Sudamericana

 Jorge Loyola / Photosport / FocoUy
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Boston River estará enfrentando esta noche, desde las 19:00 a O’Higgins de Chile, encuentro que se desarrollará en el Estadio Centenario. El elenco sastre ya está eliminado de la Sudamericana luego de que en cuatro partidos no pudiera sumar unidades.

Para este partido, la Conmebol designó al boliviano Ivo Méndez como el árbitro principal del encuentro, quien estará acompañado por sus compatriotas Carlos Tapia, Rochard Orellana y Christian Alemán. En el VAR estará Wilfredo Campos junto a Ariel Guizada, también de Bolivia.

Para el conjunto chileno, este encuentro tiene una gran importancia debido a que en caso de ganar, quedaría como el único líder del grupo a falta de una fecha, quedando a un paso de la clasificación.

Posibles alineaciones de Boston River y O’Higgins

Boston River

Bruno Antúnez; Mateo Rivero, Marco Mancebo, Ignacio Fernández, Agustín Aguirre; Federico Dafonte, Agustín Amado, Facundo Muñoa; Yair González, Francisco Bonfiglio, Leadro Suhr.

DT: Ignacio Ithurralde.

O’Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, José Movillo, Leandro Díaz; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo.

DT: Lucas Bovaglio.

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