Juventud visita a Puerto Cabello buscando un triunfo vital para seguir en la Sudamericana

El encuentro entre ambos equipos se jugará en el Estadio Misael Delgado de Valencia en Venezuela, y comenzará a las 19:00 horas. El árbitro del encuentro será el colombiano Diego Ulloa quien será asistido por sus compatriotas Miguel Roldán, Mary Blanco y Paula Fernández. En el VAR estarán los también cafeteros, Nicolás Gallo y Ricardo García.