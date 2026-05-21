Noche que puede ser vital para el futuro de Juventud de Las Piedras en esta Copa Sudamericana. El pedrense visita a Academia Puerto Cabello de Venezuela, sabiendo que en caso de ganar quedará muy cerca de la clasificación a la próxima ronda.
aferrado a la ilusión
Juventud visita a Puerto Cabello buscando un triunfo vital para seguir en la Sudamericana
El partido que comenzará a las 19:00 horas, se disputará en el Estadio Misael Delgado de Venezuela, y tendrá el arbitraje del colombiano Diego Ulloa.