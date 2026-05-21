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Deportes Puerto Cabello |

aferrado a la ilusión

Juventud visita a Puerto Cabello buscando un triunfo vital para seguir en la Sudamericana

El partido que comenzará a las 19:00 horas, se disputará en el Estadio Misael Delgado de Venezuela, y tendrá el arbitraje del colombiano Diego Ulloa.

Juventud visita a Academia Puerto Cabello.

Juventud visita a Academia Puerto Cabello.

 Gastón Britos / FocoUy
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Noche que puede ser vital para el futuro de Juventud de Las Piedras en esta Copa Sudamericana. El pedrense visita a Academia Puerto Cabello de Venezuela, sabiendo que en caso de ganar quedará muy cerca de la clasificación a la próxima ronda.

El encuentro entre ambos equipos se jugará en el Estadio Misael Delgado de Valencia en Venezuela, y comenzará a las 19:00 horas. El árbitro del encuentro será el colombiano Diego Ulloa quien será asistido por sus compatriotas Miguel Roldán, Mary Blanco y Paula Fernández. En el VAR estarán los también cafeteros, Nicolás Gallo y Ricardo García.

El grupo está realmente parejo, y a falta de dos fechas, todos llegan con posibilidades. Juventud sabe que si gana, asegurará comenzar la última fecha en zona de clasificación, mientras que una derrota puede dejarlo al borde de la eliminación.

Posiciones: Cienciano 7, Puerto Cabello 6, Juventud 5, Atlético Mineiro 4.

Probables alineaciones de Puerto Cabello y Juventud

Puerto Cabello

Joel Graterol, Jefre Vargas, Jiovany Ramos, Stefan Obradovic, Roberto Rosales, Gustavo González, Giovani Bamba, Júnior Moreno, Robinson Flores, Andrés Ponce y Jean Castillo.

DT: Eduardo Sarago.

Juventud

Sebastián Sosa, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino, Emmanuel Cecchini, Rodrigo Chagas, Ramiro Peralta, Facundo Pérez, Gastón Pereiro y Fernando Mimbacas.

DT: Sergio Blanco.

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