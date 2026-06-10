Canal 5 y Antel TV transmitirán gratis 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los ministerios de Industria, Energía y Minería y de Educación y Cultura, junto a Canal 5 y Antel, presentaron oficialmente el centro de producción desde donde se transmitirán 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La programación, que se emitirá de forma gratuita a través de la pantalla del canal estatal y de la plataforma Antel TV, incluirá coberturas especiales, el encuentro inaugural, la gran final y todos los partidos de la selección uruguaya. Durante el lanzamiento, el presidente de Antel, Alejandro Paz, anunció que la transmisión digital por Antel TV no consumirá datos de los planes, lo que permitirá que cualquier persona con un teléfono móvil y conexión de la compañía pueda seguir el evento sin costo desde cualquier punto del país.