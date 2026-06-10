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Deportes Antel | Mundial 2026 |

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Canal 5 y Antel TV transmitirán gratis 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los medios públicos y Antel, cuya transmisión no consumirá datos móviles, democratizan el acceso al Mundial con tecnología de vanguardia.

Transmisión del mundial

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Los ministerios de Industria, Energía y Minería y de Educación y Cultura, junto a Canal 5 y Antel, presentaron oficialmente el centro de producción desde donde se transmitirán 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La programación, que se emitirá de forma gratuita a través de la pantalla del canal estatal y de la plataforma Antel TV, incluirá coberturas especiales, el encuentro inaugural, la gran final y todos los partidos de la selección uruguaya. Durante el lanzamiento, el presidente de Antel, Alejandro Paz, anunció que la transmisión digital por Antel TV no consumirá datos de los planes, lo que permitirá que cualquier persona con un teléfono móvil y conexión de la compañía pueda seguir el evento sin costo desde cualquier punto del país.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, destacó que esta iniciativa pone de manifiesto el valor de la infraestructura pública nacional, haciendo referencia a que el centro de producción de contenidos es propiedad de su cartera. La jerarca enfatizó la importancia de contar con estos recursos para democratizar el acceso a un evento de magnitudes globales. En la misma línea, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, señaló que la intención es ofrecer una cobertura de alta calidad a través de los servicios públicos para asegurar que el fútbol llegue a todos los hogares como una fiesta compartida, reconociendo el fuerte impacto social que este deporte tiene en la identidad uruguaya.

Un fuerte respaldo de la ciudadanía a los medios públicos

La decisión de llevar la Copa del Mundo a las pantallas públicas cuenta con un sólido apoyo social. Al respecto, la directora de Canal 5, Erika Hoffmann, señaló que la transmisión del Mundial a través del canal del Estado y de Antel TV se alinea perfectamente con el sentir de la población. Para respaldar esta afirmación, la jerarca informó que, según una encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana, el 86% de los uruguayos está de acuerdo con la medida adoptada por los organismos públicos.

Infraestructura y tecnología de vanguardia desde el LATU

Los contenidos se centralizarán en un moderno complejo de producción y edición ubicado en el predio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. El director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Pablo Siris, explicó que este espacio de referencia tecnológica y cultural garantizará una señal de altísima fidelidad con alcance a todo el territorio nacional. La infraestructura abarca unos 280 metros cuadrados y cuenta con un estudio principal equipado con tecnología que incluye un switcher 4K, cámaras robóticas y consolas de sonido de alta gama para asegurar una experiencia audiovisual de excelencia.

El complejo técnico también fue diseñado con estrictos criterios de seguridad y respaldo operativo para blindar la transmisión ante imprevistos. Siris detalló que el centro dispone de un segundo estudio alternativo listo para operar ante cualquier eventualidad, sistemas de generación eléctrica continua para evitar interrupciones y una conexión directa por fibra óptica de alta velocidad que posibilita el procesamiento simultáneo de decenas de señales de entrada y salida de video en alta resolución.

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