Negro presentó el primer Cóndor cedido por Defensa y ya salió a patrullar

Negro explicó que la incorporación de estos blindados fortalece tanto la protección de la ciudadanía como la seguridad de los funcionarios policiales.

“Lo que queremos es, por un lado, la protección de los vecinos con mayores recursos materiales y, por otro, la protección de los funcionarios policiales que llegan a las zonas más complejas”, afirmó.

Por su parte, el director general de Operaciones Especiales, Jorge González, detalló que el peso aproximado del vehículo es 9.000 kilogramos y será utilizado en tareas de patrullaje preventivo, traslado seguro de efectivos y respuesta en situaciones de enfrentamientos armados.

“La idea es proteger a los ciudadanos, concurrir a lugares de enfrentamientos armados y tener una protección adecuada para nuestros propios policías”, señaló.

Blindados modificados

El blindado fue equipado con cámaras y tecnología adicional para mejorar la visibilidad en el entorno y facilitar la conducción durante los operativos.

Según González, los choferes policiales completaron una capacitación específica de tres semanas en el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 15 de Florida, lo que les permitió la idoneidad necesaria para operar este tipo de unidades.

En total, fueron capacitados 19 policías -un oficial y 18 efectivos de la escala básica- pertenecientes a la Dirección de Operaciones Especiales, Guardia Republicana y de la Jefatura de Montevideo.