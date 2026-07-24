Gobierno resta importancia a aranceles de EEUU: "75% de las exportaciones no son afectadas"

Sostuvo “el proteccionismo se abre paso y es una pelea de todos los días a nivel mundial donde tenemos que ser muy inteligentes y cuidadosos”.

MEF y aranceles

Por su parte, el Ministerio de Economía aseguró que el aumwnto de aranceles no afecta al 75% de los productos uruguayos exportados a ese país.

Indicó el MEF que “más del 75% de las importaciones de productos uruguayos a Estados Unidos están exceptuados de los nuevos aranceles”.

“El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas acciones en el marco de investigaciones realizadas conforme a la Sección 301 a 60 países, entre los cuales se encuentra Uruguay”, recuerda Economía.

Productos sin sanción

Asegura la cartera que “los principales productos exceptuados son: carne bovina, pasta de celulosa, madera y naranjas, entre otros. Por otro lado, los productos que se ven afectados son el sebo bovino, productos químicos, madera para construcción, mandarinas, soja y miel”.

“El gobierno continuará trabajando para suavizar el impacto de los productos afectados. En el marco del Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del costo de vida, el gobierno incorporó un artículo que prohíbe la importación de productos que hayan sido producidos utilizando trabajo forzoso o infantil. De aprobarse esta iniciativa, Uruguay podrá solicitar una reevaluación de su caso de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés)”, concluye el comunicado de Economía.