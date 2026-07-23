Nacional está por cerrar un enganche y negocia por Olivera y Obregón

La crisis futbolística de Nacional se profundizó con la caída 3 a 0 ante Tigre en el Gran Parque Central por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El tricolor tendrá libre este fin de semana en el torneo local y todas las baterías están puestas en preparar la revancha y buscar el milagro de revertir la situación ante el conjunto argentino.
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En medio del bajo rendimiento y la crisis institucional, la dirigencia sigue trabajando en posibles altas, aunque no las podrá inscribir para la revancha de la Copa Sudamericana.
Así las cosas, el gran objetivo para el equipo que dirige Jorge Bava está en el Torneo Clausura. Nacional tiene que ganar ese certamen si pretende estar en la definición del Uruguayo e intentar lograr el Bicampeonato.
Un enganche en la mira
Nacional sabe que hay algunas posiciones en el campo que son vitales de cara al futuro. Según se supo, el tricolor avanzó en las últimas horas en la contratación de un enganche extranjero. Es un volante de creación joven y llegaría a préstamo por una temporada. El cuerpo técnico espera cerrar cuanto antes al futbolista y que comience a trabajar en Los Céspedes.
En cuanto a Kike Olivera, Nacional trata de reflotar la negociación. Bahía, quien lo tiene a modo de préstamo pretendía que el futbolista regresara a Gremio propietario de la ficha del jugador. El problema es económico, ya que el conjunto gaúcho le debe unas cuotas al club Los Ángeles de la MLS y tampoco está interesado en el retorno del jugador.
Según se supo, Nacional habría ofrecido en las últimas horas 1,5 millones de dólares por la ficha del extremo. Gremio analiza la oferta y se espera que en breve de una respuesta.
Otro que sigue en la mira de Nacional es Esteban Obregón. Si bien las negociaciones son difíciles, ya que Nacional ofreció 1 millón de dólares por el 100% de la ficha y el conjunto ciudadano pretende 1,5 por el 70%, en el tricolor todavía no lo descarta.
En definitiva, Nacional espera cerrar en las próximas horas, el volante ofensivo extreanjeros y a uno de los dos extremos: Kike Olivera o Esteban Obregón.