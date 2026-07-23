Nacional está por cerrar un enganche y negocia por Olivera y Obregón

Un enganche en la mira

Nacional sabe que hay algunas posiciones en el campo que son vitales de cara al futuro. Según se supo, el tricolor avanzó en las últimas horas en la contratación de un enganche extranjero. Es un volante de creación joven y llegaría a préstamo por una temporada. El cuerpo técnico espera cerrar cuanto antes al futbolista y que comience a trabajar en Los Céspedes.

En cuanto a Kike Olivera, Nacional trata de reflotar la negociación. Bahía, quien lo tiene a modo de préstamo pretendía que el futbolista regresara a Gremio propietario de la ficha del jugador. El problema es económico, ya que el conjunto gaúcho le debe unas cuotas al club Los Ángeles de la MLS y tampoco está interesado en el retorno del jugador.

Según se supo, Nacional habría ofrecido en las últimas horas 1,5 millones de dólares por la ficha del extremo. Gremio analiza la oferta y se espera que en breve de una respuesta.

Otro que sigue en la mira de Nacional es Esteban Obregón. Si bien las negociaciones son difíciles, ya que Nacional ofreció 1 millón de dólares por el 100% de la ficha y el conjunto ciudadano pretende 1,5 por el 70%, en el tricolor todavía no lo descarta.

En definitiva, Nacional espera cerrar en las próximas horas, el volante ofensivo extreanjeros y a uno de los dos extremos: Kike Olivera o Esteban Obregón.