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Política Negro | Parque Rodó | homicidio

Homicidio de niño de 12 años

Negro confirmó que ataque en Parque Rodó forma parte de una "cadena de venganzas" entre grupos criminales

"Estaba llegando al lugar un operativo policial prácticamente en el mismo momento en el que ocurren los disparos", dijo el ministro del Interior, Carlos Negro.

Ministro del Interior, Carlos Negro.

Ministro del Interior, Carlos Negro.
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Por Redacción Caras y Caretas

El ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó que el ataque ocurrido en la madrugada del viernes en la rambla de Parque Rodó y que terminó con un niño de 12 años asesinado está enmarcado en la guerra de clanes narcos que operan en Villa Española y al quíntuple homicidio de ocurrido el 10 de julio en El Monarca.

“Ayer estaba llegando al lugar un operativo policial prácticamente en el mismo momento en el que ocurren los disparos, para disolver la cantidad de gente que había", manifestó el jerarca en rueda de prensa.

Negro confirmó vinculación del ataque con masacre en El Monarca

"Un hecho sin duda trágico, con el resultado final de la muerte de un niño, prácticamente, un preadolescente. Estas noticias generalmente consternan y conmocionan a todo el país y en particular al Ministerio del Interior y a la Policía", aseguró.

"Es una consecuencia más de una serie de revanchas entre grupos criminales en un barrio, una zona, que involucra a otros barrios de Montevideo, en una cadena de venganzas que se inicia por el año 2023", indicó y detalló que, tanto el fallecido como los heridos, “prácticamente forman todos parte de la misma familia (Puglia)”.

“Una de las familias (Suárez) involucradas prácticamente perdió a todos sus miembros en los enfrentamientos y la serie de venganzas, pero surgen grupos y clanes afines. No alcanza con un grupo familiar para abordar toda la problemática”, indicó.

Más patrullaje en Villa Española con participación de todas las unidades

Acerca de las acciones que llevará a cabo el Ministerio del Interior ante esta situación, el ministro respondió que desplegarán "un operativo conjunto con prácticamente todas las unidades” de la Policía.

“Vamos a desplegar un operativo conjunto con prácticamente todas las unidades de la Policía Nacional, de la Caminera, la Guardia Republicana, la DIGOE, la Jefatura Montevideo, Jefatura de Canelones, el CCU, Inteligencia; prácticamente todas las unidades de la Policía van a formar parte de un operativo tendiente a abordar la problemática de la letalidad, de los homicidios de la violencia”, explicó Negro.

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