Negro confirmó que ataque en Parque Rodó forma parte de una "cadena de venganzas" entre grupos criminales

"Es una consecuencia más de una serie de revanchas entre grupos criminales en un barrio, una zona, que involucra a otros barrios de Montevideo, en una cadena de venganzas que se inicia por el año 2023", indicó y detalló que, tanto el fallecido como los heridos, “prácticamente forman todos parte de la misma familia (Puglia)”.

“Una de las familias (Suárez) involucradas prácticamente perdió a todos sus miembros en los enfrentamientos y la serie de venganzas, pero surgen grupos y clanes afines. No alcanza con un grupo familiar para abordar toda la problemática”, indicó.

Más patrullaje en Villa Española con participación de todas las unidades

Acerca de las acciones que llevará a cabo el Ministerio del Interior ante esta situación, el ministro respondió que desplegarán "un operativo conjunto con prácticamente todas las unidades” de la Policía.

“Vamos a desplegar un operativo conjunto con prácticamente todas las unidades de la Policía Nacional, de la Caminera, la Guardia Republicana, la DIGOE, la Jefatura Montevideo, Jefatura de Canelones, el CCU, Inteligencia; prácticamente todas las unidades de la Policía van a formar parte de un operativo tendiente a abordar la problemática de la letalidad, de los homicidios de la violencia”, explicó Negro.