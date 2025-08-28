Hacete socio para acceder a este contenido

Para el exterior

Comienza la Divisional D con un inesperado protagonista

Los partidos de la cuarta división del fútbol uruguayo, serán transmitidos hacia el exterior a través de la empresa NSN en la que Andrés Iniesta es propietario.

Por primera vez en la historia se llamó a licitación para transmitir los partidos de la cuarta división del fútbol uruguayo. Según informó Sebastián Taramasco, gerente del Deportivo LSM, al programa Tarde de Fútbol, la empresa Never say never (NSN) fue la única que se presentó al llamado.

La particularidad es que el dueño de esta empresa es un viejo amigo de Luis Suárez y Lionel Messi, ícono de la selección española y el Barcelona, Andrés Iniesta. De esta manera, los partidos de la Divisional D se podrán ver a través de AUFtv en nuestro territorito, y en el exterior a través de NSN.

La primera fecha de la Divisional D

Catorce equipos lucharán por el ascenso a la Primera Amateur. El formato de competencia será a una sola rueda, todos contra todos. Quién termine en primer lugar ascenderá de manera directa, mientras que aquellos que se ubiquen entre el segundo y el quinto puesto, jugarán fase de playoffs para definir el segundo ascendido.

Así se juega la primera fecha que comienza este fin de semana.

Sábado 30 de agosto

  • 11:00 - Academia vs Deportivo LSM (Parque Palermo)
  • 16:30 - Los Gorriones vs Nuevo Casabó (Complejo Rentistas)
  • 20:00 - Deportivo C.E.M. vs Real Montevideo (Parque Palermo)

Domingo 31 de agosto

  • 15:00 - Dilio Sport vs Keguay (Complejo Rentistas)
  • 20:00 - Paso de la Arena vs Rincón (Parque Palermo)

Lunes 1 de setiembre

  • 20:00 - Montevideo Boca Juniors vs Melilla (Complejo Rentistas)

Martes 2 de setiembre

  • 20:00 - Liffa vs Estudiantes del Plata (Complejo Rentistas)

