Luego de varias postergaciones y con la presencia del Deportivo LSM (equipo dónde Luis Suárez y Lionel Messi son dueños) como gran novedad, este sábado estará comenzando una nueva temporada de la Divisional D, en dónde 14 equipos buscarán dos ascensos a la Primera Amateur.
Para el exterior
Comienza la Divisional D con un inesperado protagonista
Los partidos de la cuarta división del fútbol uruguayo, serán transmitidos hacia el exterior a través de la empresa NSN en la que Andrés Iniesta es propietario.