Este miércoles, el Colegio de Árbitros dio a conocer las designaciones arbitrales para la segunda fecha del Torneo Intermedio, que comenzará este viernes con el encuentro entre Liverpool y Racing y se extenderá hasta el domingo. El partido entre Danubio y Juventud fue postergado.
le levantaron la sanción
Intermedio: Anahí Fernández vuelve a dirigir luego de un largo parate
La jueza había estado involucrada en el encuentro en el que Racing jugó unos segundos con doce jugadores, y volverá a dirigir en esta fecha del Intermedio.