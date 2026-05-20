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Deportes Intermedio | Club Atlético Peñarol | Nacional

le levantaron la sanción

Intermedio: Anahí Fernández vuelve a dirigir luego de un largo parate

La jueza había estado involucrada en el encuentro en el que Racing jugó unos segundos con doce jugadores, y volverá a dirigir en esta fecha del Intermedio.

Anahí Fernández vuelve a dirigir por el Intermedio.

Anahí Fernández vuelve a dirigir por el Intermedio.

 Enzo Santos / FocoUy
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Este miércoles, el Colegio de Árbitros dio a conocer las designaciones arbitrales para la segunda fecha del Torneo Intermedio, que comenzará este viernes con el encuentro entre Liverpool y Racing y se extenderá hasta el domingo. El partido entre Danubio y Juventud fue postergado.

Entre las designaciones, lo más destacado es la vuelta de Anahí Fernández, quien estuvo varios partidos fuera luego de la polémica en dónde Racing jugó unos segundos con doce futbolistas ante Wanderers. Tras haber dirigido el fin de semana pasado Oriental ante La Luz por la Segunda División, arbitrará Cerro ante Central Español.

Además, el líder de la Anual, Racing, visita a Liverpool con arbitraje de Javier Feres. Mientras tanto. Andrés Matonte estará al frente del encuentro entre Nacional y Albion mientras que Gustavo Tejera dirigirá el partido entre Defensor Sporting y Peñarol.

Así va la segunda fecha del Intermedio

Viernes 22 de mayo

19:30 - Liverpool vs Racing

  • Parque Viera
  • Javier Feres - Diego Riveiro (VAR)

Sábado 23 de mayo

10:00 - Progreso vs MC Torque

  • Parque Paladino
  • Pablo Silveira - Yimmy Álvarez (VAR)

15:00 - Cerro Largo vs Boston River

  • Estadio Ubilla
  • Hernán Heras - Jonathan Fuentes (VAR)

18:30 - Nacional vs Albion

  • Gran Parque Central
  • Andrés Matonte - Diego Dunajec (VAR)

Domingo 24 de mayo

10:00 - Cerro vs Central Español

  • Estadio Tróccoli
  • Anahí Fernández - Andrés Cunha (VAR)

15:00 - Wanderers vs Deportivo Maldonado

  • Parque Viera
  • Esteban Ostojich - Christian Ferreyra (VAR)

18:30 - Defensor Sporting vs Peñarol

  • Estadio Franzini
  • Gustavo Tejera - Leodán González (VAR)

POSTERGADO: Danubio vs Juventud

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