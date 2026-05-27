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inmortalizar su huella

"Cuna de leyendas, legado de su gente": la particular iniciativa de Wanderers para sus socios

La directiva bohemia invita a sus socios a que colaboren con la colocación de placas que buscan dejar “inmortalizada su huella” en el Parque Viera.

Cuna de leyendas, legado de su gente: la particular iniciativa de Wanderers para sus socios

"Cuna de leyendas, legado de su gente": la particular iniciativa de Wanderers para sus socios

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Wanderers lanzó una particular iniciativa enfocada hacia sus socios, en la cuál se busca que los hinchas del elenco bohemio puedan dejar “inmortalizada su huella” en el Parque Viera. Esta campaña fue titulada “Cuna de leyendas, legado de su gente”.

La idea es que los socios puedan dejar su nombre, el de familiares o amigos en una placa conmemorativa que será colocada “de forma permanente” en el Parque Viera. Las placas tendrán un valor de USD 200 el cuál incluye el grabado del nombre, la producción y la colocación.

“Es una forma de dejar una huella permanente en el Viera y, al mismo tiempo, colaborar con el club”, sostienen desde el club bohemio.

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