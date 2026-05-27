Wanderers lanzó una particular iniciativa enfocada hacia sus socios, en la cuál se busca que los hinchas del elenco bohemio puedan dejar “inmortalizada su huella” en el Parque Viera. Esta campaña fue titulada “Cuna de leyendas, legado de su gente”.
inmortalizar su huella
"Cuna de leyendas, legado de su gente": la particular iniciativa de Wanderers para sus socios
La directiva bohemia invita a sus socios a que colaboren con la colocación de placas que buscan dejar “inmortalizada su huella” en el Parque Viera.