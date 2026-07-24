El jugador al que Aguirre le dijo que no sigue en Peñarol y Trindade será baja por un mes

Recordemos que en la actualidad los carboneros tienen en su plantel cinco jugadores a préstamo: Lucas Ferreira (Defensa y Justicia), Luis Angulo (Talleres), Thiago Espinosa (América), Leonel Jaime (River Plate) y Togni, el cual se dará de baja.

Togni jugó 23 partidos, le anotó un gol de cabeza a Montevideo City Torque, tras centro de Leonardo Fernández, y le dio una asistencia a Luis Angulo en un tanto contra Progreso. Nunca logró tener regularidad en su juego ni ser el jugador desnivelante que había ido a buscar Peñarol.

A su vez, el club está expectante ya que se podría dar la salida de un par de futbolistas formados en la institución que dejarían un buen rédito económico.

Los dos por los que existen sondeos son Nahuel Herrera, que se recupera tras una cirugía de hombro y podría tener minutos en la final del Intermedio en caso de llegar, o en la primera fecha del Clausura, y también por Leandro Umpiérrez.

Si bien todavía los caminos están lejanos y hay mucho trecho por recorrer, los nombres están sobre la mesa y habría chances de una salida en este mercado.

La lesión de Trindade

Peñarol tiene actualmente en sanidad, además de Leonardo Fernández, a Diego Laxalt, ausente por lesión muscular los partidos ante Racing y Boston River por el Torneo Intermedio, a Maximiliano Olivera, desgarrado ante Racing y también a Jesús Trindade.

Este último se había sentido en la semana previa al partido contra Racing y salió a los 41 minutos.

El jugador tuvo una lesión tendinosa en la zona de la rodilla derecha y según se informó y estará alrededor de un mes de baja.

Herrera y Rodríguez ilusionan

Esta semana los jugadores que no hicieron fútbol contra Boston River el sábado hicieron un movimiento interno bajo la atenta mirada de Aguirre.

Ahí Nahuel Herrera, operado del hombre el 19 de marzo en Madrid, realizó 60 minutos de fútbol y mostró signos de buena recuperación de forma.

El jugador no será apurado en lo que queda del Intermedio y su reinserción en el equipo se proyecta para el Torneo Clausura.

También hizo minutos de fútbol Jonathan Rodríguez, que en julio de 2025 fue sometido a una operación de restauración de cartílago en su rodilla derecha.

"Todavía no está para volver pero se lo vio muy bien, no es que vaya a jugar en la próxima fecha, pero es muy probable que esté jugando antes de lo que imaginábamos", contó un dirigente de Peñarol.