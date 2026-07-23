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Deportes Intermedio | Mesa Ejecutiva | Campeonato Uruguayo

de viernes a domingo

Mesa Ejecutiva fijó detalles de los partidos pendientes del Intermedio

Luego que la Mutual levantara el paro, el Intermedio tendrá sus cuatro partidos aplazados entre viernes y domingo.

Danubio ante MC Torque por el Intermedio.

Danubio ante MC Torque por el Intermedio.

 Tenfield
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Los partidos que ya se disputaron fueron: Albion 0-1 Juventud; Nacional 1-2 Wanderers; Progreso 1-0 Deportivo Maldonado; Peñarol 3-0 Boston River. De esta manera, quedaron pendientes cuatro encuentros que se jugarán de la siguiente manera.

Viernes 24 de julio

19:00 - MC Torque vs Danubio

  • Estadio Charrúa
  • Gustavo Tejera - Jonhatan Fuentes (VAR)

Sábado 25 de julio

15:00 - Central Español vs Cerro Largo

  • Parque Palermo
  • Javier Feres - Andrés Cunha (VAR)

18:00 - Defensor Sporting vs Liverpool

  • Estadio Franzini
  • Mathías De Armas - Daniel Fedorczuk (VAR)

Domingo 26 de julio

15:00 - Cerro vs Racing

  • Estadio Tróccoli
  • Hernán Heras - Daniel Rodríguez (VAR)

Posiciones Campeonato Uruguayo

Posiciones Intermedio

Serie A

  1. Peñarol - 13
  2. Central Español - 8 (-1)
  3. Cerro Largo - 8 (-1)
  4. Racing - 7 (-1)
  5. Cerro - 6 (-1)
  6. Boston River - 5
  7. Liverpool - 5 (-1)
  8. Defensor Sporting - 3 (-1)

Serie B

  1. Wanderers - 12
  2. Deportivo Maldonado - 11
  3. Nacional - 10
  4. MC Torque - 9 (-1)
  5. Juventud - 7
  6. Albion - 5
  7. Danubio - 3 (-1)
  8. Progreso - 6

Tabla Anual

  1. Deportivo Maldonado - 40
  2. Peñarol - 40
  3. Racing - 38 (-1)
  4. Albion - 33
  5. MC Torque - 32 (-1)
  6. Nacional - 32
  7. Central Español - 32 (-1)
  8. Wanderers - 32
  9. Liverpool - 25 (-1)
  10. Cerro Largo - 25 (-1)
  11. Defensor Sporting - 24 (-1)
  12. Juventud - 22
  13. Boston River - 22
  14. Danubio - 21 (-1)
  15. Progreso - 16
  16. Cerro - 15 (-1)

Descenso: Progreso 0.948 (55 pts), Wanderers 1.086 (63 pts), Cerro 1.088 (62 pts), Danubio 1.123 (64 pts), Cerro Largo 1.298 (74 pts).

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