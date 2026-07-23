Mesa Ejecutiva fijó detalles de los partidos pendientes del Intermedio

19:00 - MC Torque vs Danubio
- Estadio Charrúa
- Gustavo Tejera - Jonhatan Fuentes (VAR)
Sábado 25 de julio
15:00 - Central Español vs Cerro Largo
- Parque Palermo
- Javier Feres - Andrés Cunha (VAR)
18:00 - Defensor Sporting vs Liverpool
- Estadio Franzini
- Mathías De Armas - Daniel Fedorczuk (VAR)
Domingo 26 de julio
15:00 - Cerro vs Racing
- Estadio Tróccoli
- Hernán Heras - Daniel Rodríguez (VAR)
Posiciones Campeonato Uruguayo
Posiciones Intermedio
Serie A
- Peñarol - 13
- Central Español - 8 (-1)
- Cerro Largo - 8 (-1)
- Racing - 7 (-1)
- Cerro - 6 (-1)
- Boston River - 5
- Liverpool - 5 (-1)
- Defensor Sporting - 3 (-1)
Serie B
- Wanderers - 12
- Deportivo Maldonado - 11
- Nacional - 10
- MC Torque - 9 (-1)
- Juventud - 7
- Albion - 5
- Danubio - 3 (-1)
- Progreso - 6
Tabla Anual
- Deportivo Maldonado - 40
- Peñarol - 40
- Racing - 38 (-1)
- Albion - 33
- MC Torque - 32 (-1)
- Nacional - 32
- Central Español - 32 (-1)
- Wanderers - 32
- Liverpool - 25 (-1)
- Cerro Largo - 25 (-1)
- Defensor Sporting - 24 (-1)
- Juventud - 22
- Boston River - 22
- Danubio - 21 (-1)
- Progreso - 16
- Cerro - 15 (-1)
Descenso: Progreso 0.948 (55 pts), Wanderers 1.086 (63 pts), Cerro 1.088 (62 pts), Danubio 1.123 (64 pts), Cerro Largo 1.298 (74 pts).