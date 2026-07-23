Blancos contra Cosse y Perrone sale en defensa de la vicepresidenta: "Déjense de joder"

También preguntaban si "vio alguna colilla de cigarros", si "estuvo fumando en esa sala ese día" o si "tiene conocimiento de quiénes estaban presentes en la referida sala".

Me acaba de llegar este interrogatorio . pic.twitter.com/cmddG93s9S — Sebastian Da Silva (@camboue) July 22, 2026

También a Botana

Preguntas de ese mismo tenor llegaron al senador Sergio Botana. El legislador también calificó de "improcedente" el planteo y argumentó que se invoca un estatuto del funcionario de la Cámara de Senadores, cuando se trata de "funcionarios de la República".

Botana dijo creer que se trata de "un error", porque consideró "absolutamente ridículo que el Estado esté perdiendo su tiempo en estas cuestiones".

"Y después hay un tema gravísimo de meterse en la libertad ambulatoria y de participación en reuniones de parte de legisladores cuyo estatuto es especial justamente por la necesidad de la función", continuó en relación a los fueros con los que cuentan los parlamentarios.

En particular se refirió a las preguntas sobre las personas presentes en la sala. "Se me está preguntando si participé en reuniones. Tengo que 'denunciar' quiénes estuvieron (...) No es un problema de colillas, es un problema político", sostuvo y lo calificó como algo "propio de los gobiernos totalitarios".

La polémica por la supuesta presencia de colillas de cigarro en la sala mencionada se se desató a fines de junio, primero con una carta de Cosse dirigida a los legisladores y luego con una inspección del Ministerio de Salud Pública (MSP) a raíz de una denuncia formulada por un posible incumplimiento a la normativa que prohíbe fumar en espacios cerrados públicos o de trabajo.

El 24 de junio en la nota que envió a los senadores Cosse recordó que estaba prohibido fumar en los espacios cerrados del Palacio Legislativo y les pidió preservar las condiciones de higiene y seguridad.

Perrone está con la vicepresidenta

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone entró en la polémica y le dio la razón a la vicepresidenta. En su cuenta de X el legislador escribió: "Tiene razón Cosse, estoy cansado de denunciar que en el baño del 4 piso pegado a mi despacho es el lugar para fumar, todo el mundo fuma adentro del palacio, déjense de joder y cumplan con la ley, de la misma forma que hay ex legisladores que tienen despachos y se creen dueños del palacio de por vida", sentenció el cabildante.