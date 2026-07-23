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Deportes Club Atlético Peñarol | Bentancor |

Luto

Con solo 22 años, murió el ex Peñarol Bruno Bentancor

La noticia la dio a conocer sobre la medianoche el club Deportivo Italiano donde militaba el jugador. El delantero murió de un paro cardiorrespiratorio.

El ex Peñarol Bruno Bentancor murió en la medianoche de este miércoles.

El ex Peñarol Bruno Bentancor murió en la medianoche de este miércoles.
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El fútbol uruguayo está de luto, luego de que en las últimas horas falleciera el ex jugador de Peñarol, Bruno Bentancor de apenas 22 años.

“Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador Bruno Betancor, o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio”, informó Deportivo Italiano en su cuenta oficial de Instagram este miércoles sobre la medianoche.

“Vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano. QDEP (33) y, como dirías vos primo Bola, hay que ver”, agregó el mensaje del club en el que militó el delantero de 22 años en el primer semestre de 2026.

La carrera de Bentancor

Tras iniciar su carrera en las divisiones formativas de Fénix llegó a Peñarol en 2022 y debutó en el primer equipo el 25 de marzo de 2023 frente a Liverpool, en Belvedere, bajo la dirección técnica de Alfredo Arias, quien lo utilizó en ocho partidos y confiaba en él como un jugador de gran proyección.

Posteriormente jugó tres encuentros bajo el mando de Darío Rodríguez, uno con Juan Manuel Olivera como interino y dos en la conducción de Diego Aguirre, quien no lo tuvo en cuenta para la temporada 2024, cuando inició un periplo de salidas a préstamo.

Jugó un semestre en Everton de Chile, donde marcó un gol en siete presentaciones, y el siguiente en Rentistas, totalizando 12 presencias. En 2025 disputó cuatro partidos en Cerro y se desvinculó, pasó por la reserva de Al Ain de Emiratos Árabes Unidos y volvió a Uruguay para jugar en Cerrito, rescindió su vínculo antes de llegar a debutar.

Su último semestre fue en Deportivo Italiano, de la Divisional C del fútbol uruguayo. Con la camiseta azul aportó dos goles en 104 minutos, repartidos en cuatro partidos.

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