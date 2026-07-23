Con solo 22 años, murió el ex Peñarol Bruno Bentancor

La carrera de Bentancor

Tras iniciar su carrera en las divisiones formativas de Fénix llegó a Peñarol en 2022 y debutó en el primer equipo el 25 de marzo de 2023 frente a Liverpool, en Belvedere, bajo la dirección técnica de Alfredo Arias, quien lo utilizó en ocho partidos y confiaba en él como un jugador de gran proyección.

Posteriormente jugó tres encuentros bajo el mando de Darío Rodríguez, uno con Juan Manuel Olivera como interino y dos en la conducción de Diego Aguirre, quien no lo tuvo en cuenta para la temporada 2024, cuando inició un periplo de salidas a préstamo.

Jugó un semestre en Everton de Chile, donde marcó un gol en siete presentaciones, y el siguiente en Rentistas, totalizando 12 presencias. En 2025 disputó cuatro partidos en Cerro y se desvinculó, pasó por la reserva de Al Ain de Emiratos Árabes Unidos y volvió a Uruguay para jugar en Cerrito, rescindió su vínculo antes de llegar a debutar.

Su último semestre fue en Deportivo Italiano, de la Divisional C del fútbol uruguayo. Con la camiseta azul aportó dos goles en 104 minutos, repartidos en cuatro partidos.