Políticos de izquierda se reúnen en Montevideo para frenar la embestida de Trump

El Congreso Panamericano se realizó por primera vez en 2024 en Bogotá, Colombia, y fue convocado por el entonces presidente Gustavo Petro. En esa oportunidad participaron dirigentes de ocho países. El segundo congreso fue en México el año pasado y lo inauguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Reunió a progresistas de 12 países. El tercer congreso es convocado por el Frente Amplio y reunirá a legisladores de 15 naciones.

Compromiso y acciones concretas

David Adler, uno de los coordinadores del congreso, informó que el propósito de esta red de legisladores es defender el principio de la autodeterminación cuando el hemisferio es amenazado por “un intento de restaurar viejas lógicas de dominación extranjera”. Será inaugurado por autoridades del gobierno en el Palacio Legislativo y habrá sesiones de discusión y deliberación a puertas cerradas, con un evento público en el Teatro Solís. En la clausura, que será en el Parlasur, se anunciarán compromisos y acciones concretas para avanzar en una agenda hemisférica programática común.

La organización considera que la ultraderecha del continente ha construido durante décadas su “infraestructura de coordinación transnacional” a través de foros como la Conferencia de Acción Política Conservadora, que se reúne en distintos países de América Latina para articular a sus liderazgos, pero que “el espacio democrático del continente” ha carecido históricamente de un equivalente de coordinación sostenida. Para llenar ese “vacío” surgió el Congreso Panamericano.