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Deportes Nacional | Perchman | directiva

Fuego entre bolsos

El descalabro de Nacional llegó a la política: Mieres pide la renuncia de la Directiva

Perchman y se había cruzado con el político y le había respondió: ¿Cuántos votos sacó en las últimas elecciones? No llegó ni a edil. Su opinión me da lo mismo”.

Pablo Mieres pide la renuncia de la directiva de Nacional.

Pablo Mieres pide la renuncia de la directiva de Nacional.

 Gastón Britos / FocoUy
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El momento que atraviesa Nacional es preocupante. El tricolor tocó fondo este martes cuando cayó sin atenuantes ante Tigre por la Copa Sudamericana 3a 0 en el Gran Parque Central.

El albo perdió el Apertura, está lejos en la Tabla Anual y el panorama no es nada alentador para el segundo semestre. "Limpió" a 7 jugadores entre los que estaba Nicolás López goleador de la temporada anterior buscando un cambio de rumbo y el equipo juega cada vez peor.

Vinieron nuevos jugadores para reforzar el plantel que orienta Jorge Bava y nada cambia. El momento lleva a que la hinchada reclame un cambio, e incluso el pedido llegó hasta los políticos.

Mieres cargó contra la directiva

Pablo Mieres, exministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, es un connotado hincha de Nacional. En marzo de este año, cuando todavía Jadson Viera era el entrenador, el dirigente político criticó a la actual directiva y escribió en X: “¿Qué más tiene que pasar para que esta inepta directiva de Nacional cambie al técnico?”. "No me siento nada representado por la mayoría de la directiva actual”.

La respuesta del vicepresidente no se hizo esperar: “Me representa menos de lo que nosotros lo representamos a él. No sé si quiso tener un poco de notoriedad porque… no sé, ¿cuántos votos sacó en las últimas elecciones? No llegó ni a edil. Su opinión me da lo mismo”.

“Si no se siente representado, que en dos años vote lo que tenga que votar. No sé qué sabe de fútbol. La ineptitud o no, no sé, nosotros vamos un año, un Campeonato”, destacó.

Y cerró: “Me llamó la atención por el perfil que uno más o menos ve, que es un tipo que se altera por pocas cosas, pero que se quede tranquilo que sacamos más votos nosotros que él”.

Luego de la derrota ante Tigre y el momento del tricolor en el año, Mieres volvió a la carga este martes y escribió en su cuenta de X: "Lo de Nacional es un descalabro institucional muy pocas veces visto. Hemos tocado fondo!!! La responsabilidad es de una Directiva que ha llevado a nuestro querido tricolor a su más profunda crisis con decisiones desastrosas. Deberían renunciar ya mismo!!!", sentenció el político.

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