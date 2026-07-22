El descalabro de Nacional llegó a la política: Mieres pide la renuncia de la Directiva

Mieres cargó contra la directiva

Pablo Mieres, exministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, es un connotado hincha de Nacional. En marzo de este año, cuando todavía Jadson Viera era el entrenador, el dirigente político criticó a la actual directiva y escribió en X: “¿Qué más tiene que pasar para que esta inepta directiva de Nacional cambie al técnico?”. "No me siento nada representado por la mayoría de la directiva actual”.

La respuesta del vicepresidente no se hizo esperar: “Me representa menos de lo que nosotros lo representamos a él. No sé si quiso tener un poco de notoriedad porque… no sé, ¿cuántos votos sacó en las últimas elecciones? No llegó ni a edil. Su opinión me da lo mismo”.

“Si no se siente representado, que en dos años vote lo que tenga que votar. No sé qué sabe de fútbol. La ineptitud o no, no sé, nosotros vamos un año, un Campeonato”, destacó.

Y cerró: “Me llamó la atención por el perfil que uno más o menos ve, que es un tipo que se altera por pocas cosas, pero que se quede tranquilo que sacamos más votos nosotros que él”.

Luego de la derrota ante Tigre y el momento del tricolor en el año, Mieres volvió a la carga este martes y escribió en su cuenta de X: "Lo de Nacional es un descalabro institucional muy pocas veces visto. Hemos tocado fondo!!! La responsabilidad es de una Directiva que ha llevado a nuestro querido tricolor a su más profunda crisis con decisiones desastrosas. Deberían renunciar ya mismo!!!", sentenció el político.