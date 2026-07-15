Peñarol: dos nuevas lesiones complican a Aguirre que espera por Espinosa

Varios jugadores afuera

Estas dos bajas se suman a las de Diego Laxalt, Brandon Álvarez, Stiven Muhlethaler y Kevin Rodríguez, todos con dolencias físicas. Sin contar a Leonardo Fernández (operado de la rodilla) y a Nahuel Herrera (operado del hombro).

Con ese panorama, el carbonero no se baja del mercado de pases y a las altas ya confirmadas de Franco Romero y Leonel Jaime se sumará en las próximas horas Jonathan Rodríguez, quien a sus 33 años pegará la vuelta al club que lo vio nacer, tras haber llegado a un acuerdo salarial.

Por otra parte, Peñarol inició gestiones en las últimas horas con América por Thiago Espinosa, lateral izquierdo de 21 años que se formó en el aurinegro y que en 2024 se marchó a Racing, en el que debutó profesionalmente y que lo transfirió a México a inicios de 2026.

La operación consistiría en un préstamo de un año sin cargo y con opción de repesca por parte de América en diciembre. Desde Peñarol esperan por la respuesta del club azteca, que semanas atrás hizo uso de la opción de compra que tenía por US$ 2.000.000.

Este año, Espinosa disputó seis partidos en el primer equipo de las Águilas y uno en el sub-21, en el que marcó un gol.