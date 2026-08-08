Fin de la novela del mercado de pases: Nicolás de la Cruz no jugará en Peñarol

Llegó a su fin la negociación que mantuvo en vilo a los hinchas aurinegros. Nicolás de la Cruz no se incorporará a Peñarol en este período de pases. La confirmación llegó de forma pública a través de un comunicado emitido por la agencia de representación del mediocampista, Faro Sports, descartando su retorno al fútbol uruguayo a sus 29 años.