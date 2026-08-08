Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes De la Cruz | Nicolás | Club Atlético Peñarol

Oficial

Fin de la novela del mercado de pases: Nicolás de la Cruz no jugará en Peñarol

La agencia que representa a Nicolás de la Cruz, Faro Sports, confirmó oficialmente que la operación se cayó a pesar del esfuerzo de las partes.

Peñarol y Nicolás De la Cruz.

Peñarol y Nicolás De la Cruz.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Llegó a su fin la negociación que mantuvo en vilo a los hinchas aurinegros. Nicolás de la Cruz no se incorporará a Peñarol en este período de pases. La confirmación llegó de forma pública a través de un comunicado emitido por la agencia de representación del mediocampista, Faro Sports, descartando su retorno al fútbol uruguayo a sus 29 años.

A pesar de que Peñarol presentó una propuesta formal ajustada a las pretensiones salariales iniciales del volante (asumiendo el 50 % del haber que percibe en Flamengo), las brechas económicas entre el medio local y el club carioca impidieron cerrar el acuerdo. Desde el entorno mirasol admitieron que el esfuerzo llegó hasta el límite posible, reconociendo la clara disparidad financiera frente al mercado brasileño.

Agradecimiento e incansables gestiones

En su comunicado, Faro Sports destacó "el interés, el respeto y el profesionalismo" del Club Atlético Peñarol, haciendo una mención especial a los dirigentes Marcelo Solomita y Fernando Jacobo por su labor a lo largo del proceso.

"A pesar de la voluntad y de las incansables gestiones realizadas por todas las partes, la operación no se podrá concretar en este momento", concluyó el texto de la agencia, cerrando así la posibilidad de ver al volante luciendo la camiseta del club del cual es confeso hincha.

Temas

Te puede interesar