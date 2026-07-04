Francia venció a Paraguay con penalito de VAR y enfrentará a Marruecos en cuartos

Antes, Marruecos derrotó con comodidad a Canadá 3 a 0 en partido disputado en el Houston Stadium.

La primera mitad terminó sin goles, con un Canadá más incisivo en ataque y capaz de inquietar varias veces la portería de Yassine Bounou.

Marruecos, por su parte, cometió errores en la circulación y el posicionamiento, y sufrió además la salida por lesión del delantero Ismael Saibari en el minuto 23.

El conjunto marroquí cambió su imagen en la segunda parte y encontró el camino del gol gracias al protagonismo de Azzedine Ounahi, quien marcó en los minutos 50 y 82. Soufiane Rahimi completó la goleada en el 90+8.

Con este triunfo, los Leones del Atlas se convirtieron en la primera selección clasificada a los cuartos de final del Mundial, donde esperarán al ganador del duelo entre Francia y Paraguay.

Medios internacionales destacaron que Marruecos se convirtió, además, en la primera selección africana que alcanza los cuartos de final mundialistas en más de una ocasión.