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Deportes Mbappé |

Pasó sufriendo

Francia venció a Paraguay con penalito de VAR y enfrentará a Marruecos en cuartos

Francia destrabó un partido durísimo con un penalito que vio el VAR y que Mbappé cambió por gol a los 70 minutos.

Mbapé volvió a dar el triunfo a Francia.

Mbapé volvió a dar el triunfo a Francia.
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En Filadelfia, la albirroja de Gustavo Alfaro cayó por 1-0 ante el elenco galo con un penal sobre Desiré Doué sancionado a instancias del VAR que Mbapé cambió por gol. El partido fue parejo y se definió por detalles. El quiebre llegó a los 70 minutos, cuando Kylian Mbappé marcó el único gol del partido mediante la ejecución de un penal.

Partido caliente de Francia

Fue un partido caliente que registró amonestaciones clave para Francia, con Bradley Barcola, Manu Koné y Michael Olise siendo tarjetas amarillas por diversas infracciones y protestas. Con este triunfo, Francia avanza a la siguiente ronda y enfrentará a Marruecos el próximo jueves 9 de julio.

Antes, Marruecos derrotó con comodidad a Canadá 3 a 0 en partido disputado en el Houston Stadium.

La primera mitad terminó sin goles, con un Canadá más incisivo en ataque y capaz de inquietar varias veces la portería de Yassine Bounou.

Marruecos, por su parte, cometió errores en la circulación y el posicionamiento, y sufrió además la salida por lesión del delantero Ismael Saibari en el minuto 23.

El conjunto marroquí cambió su imagen en la segunda parte y encontró el camino del gol gracias al protagonismo de Azzedine Ounahi, quien marcó en los minutos 50 y 82. Soufiane Rahimi completó la goleada en el 90+8.

Con este triunfo, los Leones del Atlas se convirtieron en la primera selección clasificada a los cuartos de final del Mundial, donde esperarán al ganador del duelo entre Francia y Paraguay.

Medios internacionales destacaron que Marruecos se convirtió, además, en la primera selección africana que alcanza los cuartos de final mundialistas en más de una ocasión.

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