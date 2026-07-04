Carlos Enciso rechaza que el Partido Nacional lo "arrastre" a enfrentarse con el gobierno por Casupá

El jefe departamental reconoció que el tema ha sido abordado en conversaciones con dirigentes y autoridades nacionales, instancia en la que manifestó la preocupación del gobierno de Florida por la falta de información sobre el alcance del emprendimiento.

“Ha habido coloquialmente encuentros y charlas en los que ha salido el tema. Pero explico esta realidad limitante y sin gran margen de maniobra. He hecho saber a varios jerarcas que nos ha faltado participación e información del impacto en la zona y el departamento”, señaló.

En relación con el proyecto, Enciso recordó que históricamente el departamento respaldó la iniciativa de Casupá, aunque aclaró que se trataba de una propuesta de menor escala y concebida como complemento de otras obras de abastecimiento de agua.

"Casupá es positivo"

“Siempre dijimos que Casupá era positivo, pero refiriéndonos a un proyecto que no tenía la envergadura actual. Positivo, pero complementario al proyecto Neptuno”.

Asimismo, cuestionó el enfoque adoptado por el gobierno nacional al presentar la iniciativa como alternativa a Arazatí.

“El gobierno generó una falsa dicotomía al retomar Casupá contra Arazatí. La envergadura y la intervención son mayores de lo que se preveía, y no tenemos muy claro el impacto ambiental porque como intendencia no tenemos información directa”.

Finalmente, el intendente describió las distintas visiones que existen en el departamento respecto al emprendimiento. Mientras en la localidad de Casupá se destacan las oportunidades económicas asociadas a la obra, indicó que entre los productores rurales persisten inquietudes vinculadas a sus consecuencias ambientales y territoriales.

“En Casupá, el alcalde, las fuerzas vivas y la población lo ven positivo por el efecto inmediato de lo que puede mover económicamente. En cambio, al estar con los productores rurales, por más de que aparentemente se estarían negociando las expropiaciones, ves que hay alguna advertencia en lo ambiental, en la afectación del monte nativo y en que tal vez no era necesario afectar tantas hectáreas”, remarcó.