¿Arias o Mejía?: Bava ya definió quién será el arquero titular de Nacional

Lo que si esta definido es la revancha frente a Tigre por copa sudamericana qué será el martes 28 en el estadio José Dellagiovanna en el barrio de Victoria.

En 17 días los tricolores jugarán 5 partidos y todos importantes. A nivel local, tiene que retomar rápidamente la senda de la victoria y no perder más puntos en la Tabla Anual. En estos momento por su grupo del Intermedio, Nacional tiene 9 puntos de 12 disputados. Está un punto por debajo del puntero que es Deportivo Maldonado. En la Tabla Anual, Nacional esta 5° con 31 puntos, 8 atrás de Deportivo Maldonado qué también lidera la tabla más importante del año.

Si los tricolores pretendes lograr el bicampeonato, deberán hacer un segundo semestre casi perfecto: ganar todo lo que queda del Intermedio y ganar el Clausura.

Por otro lado, en la Sudamericana, enfrentar a un equipo argentino no es nada fácil. Y más teniendo en cuenta lo que fue el grupo de Copa Libertadores, donde Nacional en una llave "accesible", llegó con lo justo en la Sudamericana.

En breve comienza la segunda mitad del año y Nacional debe de cambiar la imagen que dejó en el primer semestre si pretende estar en la definición de la temporada.

Llegó Mejía del Mundial

De cara a lo que se viene, hay algunas cosas que ya se visualizan. Luis Mejía llegó a Montevideo luego de defender a Panamá en la Copa del Mundo y comenzó a trabajar con el equipo de Nacional. Sin embargo, el panameño será suplente cuando se retome la actividad. En Nacional está claro que el titular será Alexis Arias, el arquero que pidió Bava y que desde hace algunos días entrena con el equipo principal, será el que salga a la cancha ante Danubio en el regreso del fútbol uruguayo.

Ante esta situación, seguramente Mejía pretenda salir de Nacional. Por el momento no hay interés de ningún equipo para contar con el panameño, pero sus representantes lo han ofrecido buscando una salida.

Por el momento, Mejía sigue en Nacional, pero si aparece alguna posibilidad en el exterior que seduzca al arquero, seguramente dejará la institución.