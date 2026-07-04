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Sociedad

Detuvieron al hombre buscado por el femicidio de una mujer de 42 años en Durazno

La mujer de 42 años fue asesinada por su pareja delante de sus hijos en Ciudad del Carmen, Durazno.

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El femicidio se produjo en en Ciudad del Carmen, Durazno. 
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La captura se concretó durante la tarde en una zona rural ubicada a unos seis kilómetros del lugar donde ocurrió el crimen, tras un operativo desplegado por efectivos policiales.

Femicidio en en Ciudad del Carmen

El homicidio se produjo en la vivienda de la víctima durante las primeras horas de la mañana. Según la información proporcionada por las autoridades, la mujer se encontraba cuidando a tres niñas de 8, 11 y 12 años. En la casa también estaba su hijo de 13 años.

La Policía tomó conocimiento del hecho poco después de las 6:00 y, al arribar al lugar, encontró el arma blanca presuntamente utilizada en el ataque. Desde ese momento se inició la búsqueda del principal sospechoso, quien fue localizado y detenido horas más tarde.

De acuerdo con la información oficial disponible hasta el momento, no existían denuncias previas por violencia doméstica entre la pareja. No obstante, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del femicidio y determinar todos los elementos del caso.

Violencia de género

El hecho se suma a los casos de violencia basada en género registrados en el país y vuelve a poner de manifiesto la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y protección de las víctimas. La investigación permanece a cargo de la Fiscalía competente, mientras el detenido será puesto a disposición de la Justicia en las próximas horas.

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