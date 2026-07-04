Mario Lubetkin: Uruguay se incorporará a iniciativa chilena contra el crimen organizado transnacional

El canciller Mario Lubetkin explicó que Uruguay no había sido invitado inicialmente a integrar la iniciativa, pero que la administración encabezada por Yamandú Orsi manifestó su interés en participar del mecanismo de cooperación.

"Tenemos claro que nadie va a poder resolver solo el tremendo lío de la inseguridad, de la lucha contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo, del crimen internacional. Eso está claro porque ya las bandas no son locales, sino transnacionales, y articulan y son similares para cada uno de nuestros países", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

Mario Lubetkin destacó la iniciativa

Lubetkin señaló que la propuesta apunta a generar ámbitos permanentes de coordinación entre los países participantes.

"Se apunta a crear grupos de trabajo con nuestros conocimientos, con nuestras especializaciones, para hacer una confluencia", explicó.

El canciller sostuvo además que el combate al crimen organizado constituye una prioridad para los gobiernos de la región y remarcó la necesidad de profundizar la integración regional también en materia de seguridad.

"La lucha contra el crimen organizado es un tema decisorio y de enorme preocupación, no solamente de la opinión pública uruguaya, también de la argentina, de la chilena. Lo habló mucho el presidente Orsi con el presidente Kast. Tenemos que asumir que la realidad hoy es otra. Y yo creo que una de las claves es justamente el desarrollo de la integración regional también en estos temas, no solamente en los temas socioeconómicos, culturales, etcétera. Sobre esto tenemos que entrar en otra etapa. Y eso lo empujaremos", aseguró.

Con la adhesión al Compromiso de Santiago, Uruguay se incorpora a un esquema de cooperación que busca fortalecer el intercambio de información, la coordinación operativa y el desarrollo de estrategias comunes frente a un fenómeno que, según coinciden los gobiernos de la región, trasciende las fronteras nacionales y requiere respuestas articuladas entre los Estados.

, el narcotráfico y otras modalidades delictivas que operan a nivel internacional.

El acuerdo prevé la creación de un grupo de trabajo integrado por los organismos competentes de cada país para coordinar acciones en materia de seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad, así como control migratorio y fronterizo. El objetivo es elaborar un plan de acción conjunto con medidas concretas que permitan mejorar la respuesta regional frente a las organizaciones criminales transnacionales.

La incorporación de Uruguay se produce en un contexto en el que el gobierno procura reforzar su estrategia de seguridad pública y mostrar avances en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. En las últimas semanas, el Poder Ejecutivo ha impulsado distintas medidas, entre ellas la participación de vehículos militares en apoyo a operativos policiales, en una búsqueda por fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.

El canciller Mario Lubetkin explicó que Uruguay no había sido invitado inicialmente a integrar la iniciativa, pero que la administración encabezada por Yamandú Orsi manifestó su interés en participar del mecanismo de cooperación.

"Tenemos claro que nadie va a poder resolver solo el tremendo lío de la inseguridad, de la lucha contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo, del crimen internacional. Eso está claro porque ya las bandas no son locales, sino transnacionales, y articulan y son similares para cada uno de nuestros países", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

Lubetkin señaló que la propuesta apunta a generar ámbitos permanentes de coordinación entre los países participantes.

"Se apunta a crear grupos de trabajo con nuestros conocimientos, con nuestras especializaciones, para hacer una confluencia", explicó.

El canciller sostuvo además que el combate al crimen organizado constituye una prioridad para los gobiernos de la región y remarcó la necesidad de profundizar la integración regional también en materia de seguridad.

"La lucha contra el crimen organizado es un tema decisorio y de enorme preocupación, no solamente de la opinión pública uruguaya, también de la argentina, de la chilena. Lo habló mucho el presidente Orsi con el presidente Kast. Tenemos que asumir que la realidad hoy es otra. Y yo creo que una de las claves es justamente el desarrollo de la integración regional también en estos temas, no solamente en los temas socioeconómicos, culturales, etcétera. Sobre esto tenemos que entrar en otra etapa. Y eso lo empujaremos", aseguró.

Con la adhesión al Compromiso de Santiago, Uruguay se incorpora a un esquema de cooperación que busca fortalecer el intercambio de información, la coordinación operativa y el desarrollo de estrategias comunes frente a un fenómeno que, según coinciden los gobiernos de la región, trasciende las fronteras nacionales y requiere respuestas articuladas entre los Estados.