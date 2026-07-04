Partió este sábado el avión Hércules con ayuda humanitaria para Venezuela

El vuelo incluye lo recolectado en la Embajada de Venezuela, que este viernes fue trasladado desde Ciudad Vieja hacia la Base Aérea en Canelones.

"Agradecemos al pueblo uruguayo, a las empresas, a la comunidad venezolana y de otros países hermanos, a los partidos políticos, la sociedad civil, las instituciones estatales y todos quienes solidariamente colaboraron de una u otra forma. En las difíciles aflora lo mejor de nosotros", escribió la Cancillería en redes sociales este sábado.

Sandra Lazo acompañó los preparativos

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, visitó este viernes las instalaciones de la Fuerza Aérea Uruguaya para acompañar al personal que se encuentra ultimando los preparativos de la misión humanitaria que partirá este sábado con destino a la República Bolivariana de Venezuela.

La aeronave Hércules transportará ayuda humanitaria reunida a partir de las donaciones realizadas por la Universidad de la República, el Hospital de Clínicas, el Pit-Cnt y cientos de uruguayas y uruguayos que se sumaron a la campaña solidaria impulsada para asistir a la población afectada por los terremoto.

Durante la visita, la ministra recorrió las tareas de acondicionamiento de la carga, saludó a los efectivos que integran la misión y agradeció el compromiso y la dedicación demostrados en la preparación del operativo.

La ministra también reafirmó el respaldo del Ministerio de Defensa Nacional y del Gobierno Nacional al personal que participará de la misión y reconoció la vocación de servicio con la que responde cada vez que el país lo requiere.

"Cada vez que les pedimos apoyo para una situación como esta, ustedes están. Nosotros tenemos la obligación de estar al lado de ustedes." dijo la ministra.