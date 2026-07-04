Cómo financiar y dónde son las casas y terrenos que ofrece ANV

En caso de querer hacerlo, se puede agendar día y hora a través de la página de la ANV o a través del 17217.

Precio de referencia

Cada inmueble tiene un precio de referencia y los postulantes deberán basarse en eso para dar la oferta en el sobre cerrado. El papel del exterior del sobre deberá indicar nombre de ID, padrón y dirección del inmueble. Además, se agregará el nombre del postulante, teléfono, domicilio y mail.

Cabe resaltar que el pago, en caso de tener la mejor oferta, se podrá realizar al contado tanto para personas físicas como jurídicas. En caso de hacerlo, se deberá pagar como mínimo el 10% del precio al momento de la firma del boleto.

También existe una opción definanciar la compra, siempre y cuando la oferta sea mayor a los US$ 10.000.

En el interior del sobre se deberá presentar un formulario, que se puede descargar en el sitio de la ANV. Quienes estén interesados tienen plazo hasta el 21 de julio, dado que el 22 del mismo mes se abrirán los sobres.