Cómo financiar y dónde son las casas y terrenos que ofrece ANV

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) abrió un llamado para adquirir diez inmuebles, tanto en Montevideo como en los departamentos de Florida, Lavalleja, Tacuarembó y Paysandú, según informó el organismo.
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Precisamente, ofrece tres terrenos, cuatro locales comerciales y tres casas por refaccionar.
De acuerdo con el comunicado de la ANV, quienes estén interesados deberán presentar un sobre cerrado en la sede central de la agencia, ubicada en Cerrito 400 y Zabala. Lo mismo se podrá hacer en el resto de las sucursales a nivel nacional que tiene la institución.
En caso de querer hacerlo, se puede agendar día y hora a través de la página de la ANV o a través del 17217.
Precio de referencia
Cada inmueble tiene un precio de referencia y los postulantes deberán basarse en eso para dar la oferta en el sobre cerrado. El papel del exterior del sobre deberá indicar nombre de ID, padrón y dirección del inmueble. Además, se agregará el nombre del postulante, teléfono, domicilio y mail.
Cabe resaltar que el pago, en caso de tener la mejor oferta, se podrá realizar al contado tanto para personas físicas como jurídicas. En caso de hacerlo, se deberá pagar como mínimo el 10% del precio al momento de la firma del boleto.
También existe una opción definanciar la compra, siempre y cuando la oferta sea mayor a los US$ 10.000.
En el interior del sobre se deberá presentar un formulario, que se puede descargar en el sitio de la ANV. Quienes estén interesados tienen plazo hasta el 21 de julio, dado que el 22 del mismo mes se abrirán los sobres.