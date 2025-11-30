Gol de Ebere y Nacional campeón uruguayo: le ganó 1 a 0 a Peñarol en el alargue

Nacional jugaba mejor e imponía su ritmo, al punto que Peñarol no llegó a rematar al arco en los primeros 27 minutos. Incluso, en el juego mano a mano ganaban siempre los jugadores de Nacional.

Pese a nuevos intentos el primer tiempo se fue extinguiendo con un 0 a 0 con el que ambos equipos se fueron a los vestuarios.

Segundo tiempo

El comienzo del segundo tiempo fue casi un calco del primero, con un Nacional mejor plantado en el campo de juego, destacando Carneiro en Nacional. Igualmente con el correr de los minutos se pudo ver que el partido era más cortado que en la primera parte.

Pasados los 10 minutos hubo intentos de Peñarol por equilibrar el partido, al punto que sobre el minuto 68 un tiro de Arezo determinó una notable tapada de Mejía evitando el gol de Peñarol.

A partir de ahí el mirasol comenzó a mejorar y proponer juego en la cancha. Con los minutos comenzó a imponerse.

Sobre los 90 minutos ambos intentaron apurar el trámite del encuentro para evitar pasar al alargue.

Minutos después un formidable remate de Umpiérrez casi, casi, le permite a Peñarol abrir el tanteador. Pero el palo no quiso.

Pero faltando apenas tres minutos para el final, y un posible pase a penales, apareció Evere y convirtió el gol que a la postre llevó a Nacional a consagrarse como campeón uruguayo de la temporada 2025.

En el alargue

El alargue comenzó con Nacional mejor al punto de convertir por intermedio de Coates. Sin embargo el gol fue anulado a los 6 minutos.

El primer chico del alargue terminó 0 a 0.

Pero a los 9 minutos del segundo chico las cosas cambiaron: el nigeriano Christian Ebere se le escapa a Gularte y con un poderoso disparo venció la valla de Cortés y puso a Nacional en camino de quedarse con la copa.

LO MÁS GRANDE ES NACIONAL



DALE CAMPEEEEEOOOOOOONNNNNN pic.twitter.com/3v2FlGoKUv — Nacional (@Nacional) November 30, 2025

NACIONAL:

Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero, Lucas Rodríguez, Christian Oliva, Luciano Boggio, Gonzalo Carneiro, Nicolás López y Maximiliano Gómez.

Director técnico: Jadson Viera.

Suplentes: Ignacio Suárez, Matías De Los Santos, Nicolás Rodríguez, Juan Pablo Patiño, Mauricio Pereyra, Nicolás Lodeiro, Rómulo Otero, Juan Cruz De Los Santos, Exequiel Mereles y Christian Ebere.

PEÑAROL:

Brayan Cortés, Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa, Eric Remedi, Jesús Trindade, Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Director técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Martín Campaña, Gastón Silva, Damián Suárez, Lucas Hernández, Lorenzo Couture, Alejo Cruz, Stiven Muhlethaler, Leandro Umpiérrez, Héctor Villalba y Jaime Báez.

Jueces: Arbitrará Gustavo Tejera, acompañado desde las bandas por Carlos Barreiro y Agustín Berisso, mientras que el cuarto árbitro será Andrés Martínez. En el VAR estarán Diego Dunajec, Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló, con Jorge Daniel Orfila como asesor.