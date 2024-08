González: "Lo bueno es que no tenemos que escuchar las pelotudeces que dicen"

Se debe acelerar en las contrataciones

"Si hay posibilidad de traer a Boggio o de traer a Laquintana, me arranco los dientes y lo traigo. Quedé preocupado con lo que vi. A The Strongest no le vamos a hacer 5 goles, ojalá sí, pero es muy difícil. Y en la altura las condiciones son terribles. Yo pretendo que un presidente le de las mejores herramientas y los recursos al entrenador para ganar, y tenemos un técnico de primer nivel, y eso no se está haciendo".

Molestia por perder la final del Torneo Intermedio

"El clásico me dejó recaliente, el intermedio tenía que ser un baño de realidad, decaímos. ¿Cuándo vamos a traer los refuerzos? Hay que ir a Argentina a pelear por Boselli. porque hoy es imprescindible. ¿No se dan cuenta que no tenemos recambio? Si Peñarol no tiene al 100% a los jugadores, la pasamos mal. Aprendamos sobre eso".

Manejo político en la Asociación Uruguaya de Fútbol

"Hay incapacidad y en la AUF se trabaja así, ¿cómo puede ser que no se puedan inscribir jugadores los viernes? Lo permitimos los clubes. Sin dudas van a anunciar jugadores, pero por el desastre del domingo. Si no llegan a salir contrataciones de acá hasta el jueves, esto es un caos".

La bronca con Ignacio Ruglio

"El que negocia todo es el presidente (Ruglio), debe tener un curso en Harvard... por eso es el único que lo avala para poder negociar. Me quedo tranquilo: yo no lo voté. No cansemos a Diego Aguirre, a Verzeri, se van a pudrir. Traer jugadores es responsabilidad de los directivos. Y hagámonos cargo de que las cosas están mal. Hay varios jugadores que pidió Diego Aguirre en enero, que eran fundamentales, y no llegaron".

El Secretario General mencionó su disconformidad con los momentos elegidos para el mantenimiento del Complejo Washington Cataldi: "Me molesta endeudarme para campañas políticas berretas, pero no para traer jugadores de primer nivel para poder competir. Hace 45 días o más que no vamos a Los Aromos ¿Porqué no se sembró? Para tenerla en condiciones óptimas. Hay errores de manejo".

Se necesitan jugadores de forma urgente, "Lo único que me quedó de la última reunión es que hay que contratar ya, y fue hace 10 días. Y vino uno solo. Cuando sos 5/11, sesionar en el CD como está armado y diseñado, se convierte en casi nulo. Todo lo que vos puedas hacer, es poco".

Hacer más y hablar menos

"Si tenes problemas de personalidad y de seguridad”, sostuvo, “andá a buscarlo a otro lado, pero en Peñarol no. Lo de Báez nos enteramos primero por la prensa. Diego Aguirre no es ningún 'culón', es un tipo que trabaja. A Peñarol le hace mal la farandulería, no hablemos más de jugadores, traigámoslos, se te va a juzgar por lo que hiciste, no por lo que dijiste".

Se usó lo que había: "Los recursos que teníamos son los que puso Diego Aguirre, en el segundo tiempo no pudimos sostener lo del primer tiempo. Nacional no tiene mejor plantel, pero ha realizado mejores fichajes. Hoy en el Consejo Directivo cero problema, la responsabilidad de sentarme en esa mesa me la dan todas las personas que me votaron".

Reuniones abiertas: "Fue un circo la reunión en Café Misterio, entramos todos saludando. En el lugar se come muy bien, capaz había descuento con alguna tarjeta, no sé… A alguien que no me presenta los balances y ha mentido ¿le prestarías dinero?".