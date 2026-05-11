Deportivo Maldonado venció a Boston River y terminó segundo en el Apertura

Deportivo Maldonado venció como local a Boston River por 2 a 1, en un encuentro muy entretenido. De esta manera, el elenco fernandino logró cerrar de muy buena manera el Torneo Apertura, quedando en segundo lugar de la tabla y a dos puntos de Racing, quien hoy lidera la Anual.
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El partido se abrió nada más pitó el árbitro del encuentro, y es que antes del minuto, Deportivo Maldonado se puso en ventaja. Una muy buena jugada por el sector izquierdo derivó en un centro rastrero en el que Renato César apareció sólo por el segundo para empujar la pelota al fondo de la red.
Pero el sastre no se quedó de brazos cruzados, y respondió rápidamente. A los diez minutos de la primera parte, un despeje a medias le quedó servida a Mateo Rivero, quien sacó un gran derechazo para vencer el arco fernandino y poner las cosas igualadas.
El primer tiempo continuó con una gran dinámica, de ida y vuelta y con importantes situaciones para ambos equipos.
En el comienzo del complemento, nuevamente Deportivo Maldonado iba a ponerse en ventaja. Un pase largo para Guillermo López, el delantero armó una gran jugada individual sacándose a un zaguero de arriba con un “globito” y un enganche, para definir potente y cruzado, poniendo el segundo fernandino.
De ahí en más, el sastre hizo esfuerzos para llegar al empate pero no logró lastimar al fondo locatario, que de contragolpe se encontró con situaciones para lograr ampliar la ventaja pero sin efectividad.
Con este resultado, Deportivo Maldonado cerró el Apertura en el segundo lugar y logró descontar a dos puntos a Racing quien hoy lidera el torneo y la Anual. Por el lado de Boston River, la derrota cae muy fuerte en un equipo que ya está eliminado en el plano internacional y no logra hacer pie en lo local.
Deportivo Maldonado
Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Maximiliano González, Matías Espíndola; Christian Tabó, Maximiliano Noble, Santiago Ramírez; Renato César.
DT: Gabriel Di Noia
Boston River
Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Kevin Soto, Ignacio Fernández, Jairo O’Neill; Leandro Suhr, Federico Dafonte, Facundo Muñoa, Yair González; Francisco Bonfiglio.
DT: Ignacio Ithurralde