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Deportes Intermedio | Nacional |

De regreso

Intermedio: Nacional en partido de alto riesgo visita este sábado a Danubio en Jardines

El arquero Alexis Martín Arias y Bruno Zuculini serán titulares. El constarricense Francisco Calvo tiene chance de jugar como lateral.

Bruno Zuculini será titular esta tarde en Nacional.

Bruno Zuculini será titular esta tarde en Nacional.
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Nacional vuelve al Torneo Intermedio cuando enfrente este sábado a Danubio desde las 15 horas en Jardines del Hipódromo por la quinta fecha tres puntos de tras el parate por el Mundial.

Los albos, para este semestre, tienen varias altas que ya se integraron al plantel Tiziano Correa, Benjamín Núñez, Bruno Zuculini, Francisco Calvo y Alexis Martín Arias.

Este último, arquero argentino de buen rendimiento en Cerro Porteño, fue un pedido directo del entrenador a los dirigentes. Esto hace que se meta de arranque en el once inicial, desplazando a Luis Mejía al banco de suplentes.

Otro que irá desde el vamos en zona de volantes será el ex Racing Bruno Zuculini, apuesta directa a darle otra contención al medio campo y mayor respiro a la zaga, algo que sufrió muchísimo durante lo que va del 2026.

La duda del entrenador y si hace debutar al costarricense Francisco Calvo como lateral izquierdo, colocando en zona de volantes a Camilo Cándido, aprovechando lo mejor de este último, su ataque y desborde. De lo contrario, Cándido se mantendrá como lateral ingresando Rodrigo Martínez como extremo por izquierda.

De esta forma, el once que se perfila para el retorno del Intermedio es con: Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Francisco Calvo o Camilo Cándido; Luciano Boggio, Bruno Zuculini; Agustín dos Santos y Camilo Cándido o Rodrigo Martínez; Pavel Núñez y Maximiliano Gómez.

Danubio no tendrá a papelito

Danubio, tras las complicaciones de salud que atravesó Leonardo Ramos que estará en el palco, tendrá dirigiendo en cancha a Gabriel Farcilli.

Entre las altas que sumó el equipo están el zaguero Mauro Brasil, el delantero brasileño John Kleber, el volante Joaquín Trasante y Hugo Silveira. De ellos solo quedaron habilitados para jugar estos dos últimos. Sebastián Fernández, con una dolencia muscular, quedó fuera del choque.

Los franjeados suman dos puntos de 12 posibles en su serie del Intermedio donde están últimos, tienen 20 puntos en la anual donde están decimoterceros, misma posición que ostentan en la tabla del descenso, solo por delante de Progreso, Wanderers y Cerro.

El partido será arbitrado por Javier Burgos, acompañado de Horacio Ferreiro, Marcos Rosamen y el cuarto será Esteban Guerra. En el VAR estarán Christian Ferreyra y Richard Trinidad.

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