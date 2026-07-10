Jorge Bava tiene 10 nombres confirmados para el reinicio de Nacional en el Torneo Intermedio, cuando visite a Danubio en Jardines del Hipódromo. El entrenador tiene que definir quien juega por el extremo derecho del ataque, y ahí, maneja tres nombres: Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia y Pavel Núñez. Uno de ellos acompañará a Maxi Gómez y Rodrigo Martínez en ofensiva.
Una duda
Nacional: la duda de Bava en el once inicial y la obligación de arrancar ganando
La duda del entrenador está en el extremo por derecha. Verón Lupi, Barcia o Pavel Núñez son las alternativas del entrenador.