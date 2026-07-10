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Deportes Nacional | Intermedio | Bava

Una duda

Nacional: la duda de Bava en el once inicial y la obligación de arrancar ganando

La duda del entrenador está en el extremo por derecha. Verón Lupi, Barcia o Pavel Núñez son las alternativas del entrenador.

Pavel Núñez corre con chance de ser titular mañana en Nacional.

Pavel Núñez corre con chance de ser titular mañana en Nacional.
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Por Gastón García

Jorge Bava tiene 10 nombres confirmados para el reinicio de Nacional en el Torneo Intermedio, cuando visite a Danubio en Jardines del Hipódromo. El entrenador tiene que definir quien juega por el extremo derecho del ataque, y ahí, maneja tres nombres: Tomás Verón Lupi, Baltasar Barcia y Pavel Núñez. Uno de ellos acompañará a Maxi Gómez y Rodrigo Martínez en ofensiva.

El resto, está confirmado: Luis Mejí, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Camilo Cándido; Luciano Boggio, Bruno Zuculini, Agustín dos Santos, Verón Lupi, Barcia o Núñez, Maxi Gómez y Rodrigo Martínez.

Bava habló de las incorporaciones

Jorge Bava habló este jueves en conferencia de prensa, previo al reinició del Torneo Intermedio. "Ya hace tiempo que nos reincorporamos con mucha energía, con muchas ganas de afrontar este nuevo desafío, este segundo semestre. Así que bueno, muy bien, muy conforme con la preparación hasta ahora"

El entrenador fue consultado sobre una charla con Luis Mejía ya que todo indica que el argentino Alexis Martín será el arquero titular. "No, porque bueno, casualmente Luis se fue para el Mundial y se recuperó después. Cuando él vuelve ya estaba Martín, sabiendo que queríamos reforzar la posición. Así que bueno, estamos contentos de tener dos arqueros de mucha jerarquía, de experiencia, que nos da tranquilidad y solvencia".

Otro de los refuerzos será titular este sábado en Jardines, nos referimos a Bruno Zuculini y el entrenador habló del volante argentino. "Lo de Bruno, más allá de buen jugador que todos conocemos, creo que es un jugador ganador, líder, y nos va a dar solvencia con características diferentes a los mediocampistas que teníamos, más de posicionarse, de darle ese balance al equipo y ordenar mucho. Estamos muy conformes con él hasta ahora, se involucró bien con el resto de sus compañeros en esa posición, así que estamos muy contentos con su venida"

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