Nacional: la duda de Bava en el once inicial y la obligación de arrancar ganando

El entrenador fue consultado sobre una charla con Luis Mejía ya que todo indica que el argentino Alexis Martín será el arquero titular. "No, porque bueno, casualmente Luis se fue para el Mundial y se recuperó después. Cuando él vuelve ya estaba Martín, sabiendo que queríamos reforzar la posición. Así que bueno, estamos contentos de tener dos arqueros de mucha jerarquía, de experiencia, que nos da tranquilidad y solvencia".

Otro de los refuerzos será titular este sábado en Jardines, nos referimos a Bruno Zuculini y el entrenador habló del volante argentino. "Lo de Bruno, más allá de buen jugador que todos conocemos, creo que es un jugador ganador, líder, y nos va a dar solvencia con características diferentes a los mediocampistas que teníamos, más de posicionarse, de darle ese balance al equipo y ordenar mucho. Estamos muy conformes con él hasta ahora, se involucró bien con el resto de sus compañeros en esa posición, así que estamos muy contentos con su venida"