Luego de un mes de receso por el Mundial, la Mesa Ejecutiva fijó los detalles para la quinta fecha del Torneo Intermedio. Además, dio a conocer que este fin de semana jugarán Danubio y Juventud, partido pendiente de la segunda fecha de este campeonato.
apróntate que vuelve
Vuelve el Intermedio: Mesa Ejecutiva fijó detalles del partido pendiente y quinta fecha
El Intermedio volverá este domingo con el choque pendiente entre Danubio y Juventud que jugarán el domingo a las 14:00 horas en Jardines del Hipódromo.