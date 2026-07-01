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Deportes Intermedio | Mesa Ejecutiva |

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Vuelve el Intermedio: Mesa Ejecutiva fijó detalles del partido pendiente y quinta fecha

El Intermedio volverá este domingo con el choque pendiente entre Danubio y Juventud que jugarán el domingo a las 14:00 horas en Jardines del Hipódromo.

Vuelve el Intermedio.

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Luego de un mes de receso por el Mundial, la Mesa Ejecutiva fijó los detalles para la quinta fecha del Torneo Intermedio. Además, dio a conocer que este fin de semana jugarán Danubio y Juventud, partido pendiente de la segunda fecha de este campeonato.

El partido entre franjeados y pedrenses tendrá lugar este domingo 5 de julio a las 14:00 horas en el Estadio Jardines del Hipódromo. Este encuentro es muy relevante para ambos, que necesitan sumar porque Danubio está contra las cuerdas en el descenso mientras que Juventud no atraviesa un buen momento en este Campeonato Uruguayo.

El fin de semana siguiente se disputará la quinta fecha del Intermedio. En este torneo, Peñarol lidera la serie A con nueve unidades mientras que Deportivo Maldonado está puntero de la serie B con diez unidades además de ser el único líder de la tabla Anual con 39 puntos.

La quinta fecha del Intermedio

Así se jugará la quinta fecha del Torneo Intermedio

Viernes 10 de julio

  • 19:00 - Deportivo Maldonado vs Albion (Estadio Domingo Burgueño Miguel)

Sábado 11 de julio

  • 10:00 - Juventud vs MC Torque (Parque Artigas)
  • 15:00 - Danubio vs Nacional (Jardines del Hipódromo)
  • 18:00 - Wanderers vs Progreso (Parque Viera)

Domingo 12 de julio

  • 12:00 - Liverpool vs Cerro (Parque Viera)
  • 15:00 - Boston River vs Central Español (Campeones Olímpicos)
  • 18:30 - Racing vs Peñarol (Estadio Centenario)

Lunes 13 de julio

  • 19:00 - Cerro Largo vs Defensor Sporting (Estadio Ubilla)

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