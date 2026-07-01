Vuelve el Intermedio: Mesa Ejecutiva fijó detalles del partido pendiente y quinta fecha

El partido entre franjeados y pedrenses tendrá lugar este domingo 5 de julio a las 14:00 horas en el Estadio Jardines del Hipódromo. Este encuentro es muy relevante para ambos, que necesitan sumar porque Danubio está contra las cuerdas en el descenso mientras que Juventud no atraviesa un buen momento en este Campeonato Uruguayo.