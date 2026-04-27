Jorge Fossati vuelve al fútbol uruguayo para dirigir a Liverpool

Luego de la salida de Camilo Speranza, y de un interinato de tres partidos por parte de Gustavo Ferrin, Liverpool anunció a Jorge Fossati como el nuevo entrenador para el plantel principal del elenco negriazul. Volverá al fútbol uruguayo luego de cinco años en el exterior.
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El experimentado entrenador de 73 años, asumió esta semana y debutará el próximo fin de semana ante Danubio. Junto a Fossati estarán Gonzalo Gutiérrez y Leonardo Martins como ayudantes, y Sebastián Avellino junto a Santiago Escutary como preparadores físicos.
Fossati regresa al fútbol uruguayo luego de cinco años, tras dirigir a Danubio. En ese período de tiempo, dirigió a Universitario de Perú en dos ciclos y a la selección incaica en su camino rumbo al Mundial en dónde fue cesado tras los malos resultados.