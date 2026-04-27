Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Fossati |

cinco años después

Jorge Fossati vuelve al fútbol uruguayo para dirigir a Liverpool

La última experiencia de Fossati en Uruguay había sido dirigiendo a Danubio. Luego tuvo pasajes por Universitario de Perú y la selección incaica.

Jorge Fossati asumió en Liverpool.

Jorge Fossati asumió en Liverpool.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Luego de la salida de Camilo Speranza, y de un interinato de tres partidos por parte de Gustavo Ferrin, Liverpool anunció a Jorge Fossati como el nuevo entrenador para el plantel principal del elenco negriazul. Volverá al fútbol uruguayo luego de cinco años en el exterior.

El experimentado entrenador de 73 años, asumió esta semana y debutará el próximo fin de semana ante Danubio. Junto a Fossati estarán Gonzalo Gutiérrez y Leonardo Martins como ayudantes, y Sebastián Avellino junto a Santiago Escutary como preparadores físicos.

Fossati regresa al fútbol uruguayo luego de cinco años, tras dirigir a Danubio. En ese período de tiempo, dirigió a Universitario de Perú en dos ciclos y a la selección incaica en su camino rumbo al Mundial en dónde fue cesado tras los malos resultados.

Embed

Temas

Te puede interesar