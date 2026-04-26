Wanderers derrotó a Peñarol por 1 a 0 y lo sacó de la definición del Apertura

.Con gol de Facundo Labandeira, Montevideo Wanderers derrotó a Peñarol por la fecha 13 del Torneo Apertura. Con este resultado los mirasoles quedan lejos de la definición de este campeonato corto ya que Racing, que va primero, ganó este domingo y se coronó campeón. El encuentro se jugó en el Estadio Centenario ya que los bohemios están reacondicionando su cancha, el Parque Viera.