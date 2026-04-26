Wanderers derrotó a Peñarol por 1 a 0 y lo sacó de la definición del Apertura

.Con gol de Facundo Labandeira, Montevideo Wanderers derrotó a Peñarol por la fecha 13 del Torneo Apertura. Con este resultado los mirasoles quedan lejos de la definición de este campeonato corto ya que Racing, que va primero, ganó este domingo y se coronó campeón. El encuentro se jugó en el Estadio Centenario ya que los bohemios están reacondicionando su cancha, el Parque Viera.
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WANDERERS:
Agustín Buffa, Nahuel Furtado, Nicolás Olivera, Fabricio Formiliano, Darlin Mencía, Facundo Labandeira, Santiago Benítez, Nicolás Queiroz, José Alberti, Jonathan Urretaviscaya y Jonás Luna.
Director técnico: Mathías Corujo.
Suplentes: José Río, Mateo Acosta, Lisandro Bajú, Alan García, Gonzalo Freitas, Santiago Guzmán, Pablo Suárez, Rodrigo Rivero, Mateo Levato y Roque Ricca.
PEÑAROL:
Washington Aguerre, Kevin Rodríguez, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Diego Laxalt (59′ Lucas Hernández), Leandro Umpiérrez, Eric Remedi, Roberto Fernández, Gastón Togni (46′ Franco González), Matías Arezo y Abel Hernández (59′ Stiven Muhlethaler).
Director técnico: Diego Aguirre.
Suplentes: Sebastián Britos, Facundo Álvez, Matías González, Tomás Olase, Germán Barbas, Jesús Trindade y Facundo Batista.
Jueces: Leodán González, Pablo Llarena, Federico Piccardo y Federico Modernell en cancha, y Daniel Rodríguez junto a Santiago Fernández en el VAR.