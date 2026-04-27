Sipiav registró 2.536 nuevas situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en 2025

El Sipiav informó que para el reporte de 2025 se realizó un ajuste metodológico en la construcción de la cifra oficial. Hasta el año anterior, el sistema consideraba las situaciones de violencia activas, en las que persistía una actuación institucional, más los casos finalizados, mientras que la nueva metodología propone contabilizar únicamente los registros con intervenciones activas en 2025.

Tendencia creciente

De acuerdo al enfoque tradicional, el Sipiav contabilizó 9178 casos de niños, niñas y adolescentes que sufrieron violencia, mientras que bajo el nuevo criterio registró 7381 situaciones. Durante la conferencia, Romero explicó aclaró que estas cifras no representan la totalidad de casos, sino aquellas que el sistema detectó e intervino.

Según explica el informe, el ajuste metodológico "permite delimitar con mayor precisión el universo de situaciones efectivamente activas en el período. analizado". Destacan que la presente edición presenta dos cifras para garantizar la transparencia y la comparabilidad con años anteriores.

"El volumen de casos registrado resulta elevado y presenta una tendencia creciente", señala el documento.

En el año 2024, bajo la metodología tradicional, el Sipiav intervino en 8924 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

Otros datos

El Sipiav también informó que del total de casos intervenidos, unos 2536 situaciones corresponden a nuevas situaciones de violencia, que ingresaron en el 2025. Es decir, casi 7 por día.

Al igual que otros años, el informe mostró que la mayoría de situaciones registradas afecta a niñas o adolescentes mujeres, un 55 %, mientras que los varones se vieron afectados en un 45%.

Se pudo saber también que la franja etaria de 6 a 12 años años fue la más afectada, con un 38 % de los registros. Le siguen las y los adolescentes de 13 a 17 años años, quienes representaron el 34 % de los casos, que en conjunto representan 72 de cada 100 situaciones registradas.

Con respecto a los principales tipos de violencia detectados, el maltrato emocional continúa concentrando la mayoría de casos (38%), seguido por negligencia (24%), violencias sexuales (18%) y maltrato físico (15%).

En cuanto a las violencias sexuales, el 76% de las situaciones corresponden a niñas y adolescentes mujeres, es decir, 3 de cada 4 casos. El 51% de estas situaciones se concentra en el tramo de 13 a 17 años.

El informe también alerta sobre la frecuencia y cronicidad de los casos. "Se mantienen registros de situaciones con alta recurrencia (70%) y cronicidad (57%), lo que indica que una proporción significativa de los casos es detectada en etapas avanzadas", expresa el informe.

¿Quiénes agreden?

De acuerdo al informe, el 34% de las agresoras son las madres, mientras que el 29% correspnde a los padres. Destacaron también que se mantiene la predominancia del entorno familiar como ámbito donde se ejercen las violencias y remarcaron que los varones — padres o pareja de la madre— aparecen como figuras relevantes en el ejercicio de la violencia.