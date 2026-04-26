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Histórico: faltando dos fechas, Racing se coronó campeón del Apertura

Una tarde histórica para los de Sayago, que debieron esperar por Peñarol, Racing se adelantó dos fechas para terminar el torneo y se consagró campeón.

Racing campeón del Apertura.

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De forma anticipada Racing Club de Montevideo se coronó campeón del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguay. De esta manera la “escuelita” de Sayago hace historia ya que es la primera vez en sus 107 años de vida en obtener un título oficial en Primera División.

Tras su triunfo por 1 a 0 ante Cerro Largo, luego de la derrota de Deportivo Maldonado el sábado- que podía hacerle sombra-, debieron esperar el resultado de Peñarol. Y otra vez la rueda de la fortuna favoreció a los de Sayago. La derrota carbonera, 1 a 0 ante Montevideo Wanderers, hizo justicia y dejó en evidencia lo esperado: Racing se consagraba campeón.

El plantel recibió la noticia en el ómnibus que los llevaba de regreso a Montevideo. Y todo fue algarabía. No pudieron celebrarlo con sus hinchada, pero es seguro que el fin de semana que viene sus hinchas, los vecinos del barrio, todos aquellos que se sienten identificados con los colores verde y blanco de la “escuelita” darán rienda suelta a su felicidad. El pueblo de Sayago todo celebrará.

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Larga historia cervecera

Nacido con el nombre de Yuyito F.C. el 6 de abril de 1919, en la vieja espación de San Martín y Guadalupe donde heredó los colores verde y blanco que identificaba a la empresa de tranvías de caballos que todavía salían desde ese lugar. Hoy la vieja estación alberga dependencias de UTE.

Su primera cancha estuvo en el Reducto, frente a la planta de la antigua Cervecería Oriental. De ahí su apodo de “cerveceros”.

En 1942, ya conocidos con Racing, los albiverdes se mudaron a Sayago e inauguraron su cancha: el Parque Osvaldo Roberto en honor a uno de los hermanos fundadores del club.

Una leyenda que trasciende

“A través de los años que se sucedieron, el trabajo, la ideología, el romanticismo o tal vez simplemente el destino se fueron impregnando en nuestra sangre para regalarnos ese hermoso lustre de tener un modo tan particular y lírico como vulnerable.. de plantear el juego en cualquier cancha.. en cualquier divisional y ante cualquier rival”, señalan los ceveceros en su página oficial, dejando en claro su concepción del fútbol y su juego. Lirismo, romanticismo, idealismo, los elementos que identifican a Racing y que tal vez los hacen ser atractivos para quienes no son del barrio. Y es que Racing tiene hinchas y seguidores por toda la geografía metropolitana.

Y el triunfo no tardó en llegar: en 1924 se consagragan campeones de tercera división, logro que repiten en 1930, 1933, 1937, 1941. En los años 50 ya están en segunda y se consagran campeones en 1955, 1974, 1989, 2008, 2022.

En primera han obtenido logros importantes como su participación en la Copa Sudamericana en su versión 2022/23.

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