Histórico: faltando dos fechas, Racing se coronó campeón del Apertura

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Larga historia cervecera

Nacido con el nombre de Yuyito F.C. el 6 de abril de 1919, en la vieja espación de San Martín y Guadalupe donde heredó los colores verde y blanco que identificaba a la empresa de tranvías de caballos que todavía salían desde ese lugar. Hoy la vieja estación alberga dependencias de UTE.

Su primera cancha estuvo en el Reducto, frente a la planta de la antigua Cervecería Oriental. De ahí su apodo de “cerveceros”.

En 1942, ya conocidos con Racing, los albiverdes se mudaron a Sayago e inauguraron su cancha: el Parque Osvaldo Roberto en honor a uno de los hermanos fundadores del club.

Una leyenda que trasciende

“A través de los años que se sucedieron, el trabajo, la ideología, el romanticismo o tal vez simplemente el destino se fueron impregnando en nuestra sangre para regalarnos ese hermoso lustre de tener un modo tan particular y lírico como vulnerable.. de plantear el juego en cualquier cancha.. en cualquier divisional y ante cualquier rival”, señalan los ceveceros en su página oficial, dejando en claro su concepción del fútbol y su juego. Lirismo, romanticismo, idealismo, los elementos que identifican a Racing y que tal vez los hacen ser atractivos para quienes no son del barrio. Y es que Racing tiene hinchas y seguidores por toda la geografía metropolitana.

Y el triunfo no tardó en llegar: en 1924 se consagragan campeones de tercera división, logro que repiten en 1930, 1933, 1937, 1941. En los años 50 ya están en segunda y se consagran campeones en 1955, 1974, 1989, 2008, 2022.

En primera han obtenido logros importantes como su participación en la Copa Sudamericana en su versión 2022/23.