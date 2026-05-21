Peñarol se juega su última chance y Mauricio Lemos recuperado sería titular

El carbonero necesita ganar para seguir con posibilidades de clasificar a octavos de final; un empate o una derrota lo dejan eliminado y solamente con chances de ir a Sudamericana.

Diego Aguirre no podrá contar con Lucas Ferreira en la zaga por acumular tres tarjetas amarillas, pero recuperará a Emanuel Gularte y Mauricio Lemos, quienes se meterían en el once para formar una línea de cinco defensores.

En principios Lemos, jugaría como titular junto a Franco Escobar y Gularte al banco de suplentes, con Brian Barboza en el lateral derecho y Maximiliano Olivera en el izquierdo.

En principio, el equipo sería con Washington Aguerre; Brian Barboza, Franco Escobar, Mauricio Lemos y Maximiliano Olivera; Nicolás Fernández, Jesús Trindade; Leandro Umpierrez, Diego Laxalt, Gastón Togni y Matías Arezo.

Se esperará hasta último momento por Eduardo Darias, el colombiano Luis Angulo y el Cepillo González como piezas de recambio desde el banco.

El rival

Los brasileños, ya en octavos, saben que simplemente con un empate serán los primeros del grupo y el partido de la sexta fecha ante los argentinos pasaría a ser para cumplir con el calendario.

Ante esto, Fernando Diniz colocaría a Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon; Rodrigo Garro, Yuri Alberto y Jesse Lingard.

El neerlandés Memphis Depay continúa con dolencias físicas y no será de la partida.

El partido será dirigido por Piero Maza, acompañado desde las bandas por Claudio Urrutia y Juan Serrano. Mathías Riquelme será el cuarto árbitro, mientras que en el VAR estarán Juan Lara y Edson Cisternas (todos de Chile).