La autocrítica de Darwin Núñez: "Sé que no estoy rindiendo lo que tendría que rendir"

“Fueron unas semanas difíciles en lo individual. Yo estoy contento y ahora pensando en la selección, en disfrutar de cada entrenamiento y cada partido. Son momentos que uno pasa en el fútbol. Como dije hace poco: no soy de esas personas que tiran la toalla por no jugar. Voy a seguir luchando para jugar todos los partidos”, dijo en referencia al momento que atraviesa en su club.

“Sé que no estoy rindiendo lo que tendría que rendir", manifestó y agregó que su objetivo es "entrenar para estar bien y para venir a la selección bien físicamente, como el resto de mis compañeros”.

Darwin Núñez cerró la rueda de prensa agradeciendo el apoyo mostrando por los hinchas y agregó que "no puedo mirar las críticas porque eso no me va a servir de nada”.