Liverpool y Racing abren la segunda fecha del Intermedio.

El partido de esta tarde entre negriazules y cerveceros, comenzará a las 19:30 horas en el Parque Viera, y tendrá el arbitraje de Javier Feres quien estará junto a Diego Riveiro en el VAR. Liverpool llega en un mal momento, en el que Jorge Fossatti no pudo implantar su idea de juego y comienza a ser criticado, mientras que Racing sigue liderando la Anual pero con rivales que lo acechan muy de cerca.