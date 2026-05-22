Con el choque entre Liverpool y Racing, esta tarde estará comenzando la segunda fecha del Torneo Intermedio, que se extenderá hasta el domingo y tiene el partido entre Danubio y Juventud aplazado. Nacional jugará el sábado ante Albion, mientras que Peñarol cerrará la fecha el domingo ante Defensor Sporting.
puntapié y a rodar
Liverpool y Racing abren la segunda fecha del Intermedio
El encuentro entre negriazules y cerveceros comenzará a las 19:30 horas en el Parque Viera, con arbitraje de Javier Feres y Diego Riveiro en el VAR.