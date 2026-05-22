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Deportes Intermedio |

puntapié y a rodar

Liverpool y Racing abren la segunda fecha del Intermedio

El encuentro entre negriazules y cerveceros comenzará a las 19:30 horas en el Parque Viera, con arbitraje de Javier Feres y Diego Riveiro en el VAR.

Liverpool y Racing abren la segunda fecha del Intermedio.

Liverpool y Racing abren la segunda fecha del Intermedio.

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Con el choque entre Liverpool y Racing, esta tarde estará comenzando la segunda fecha del Torneo Intermedio, que se extenderá hasta el domingo y tiene el partido entre Danubio y Juventud aplazado. Nacional jugará el sábado ante Albion, mientras que Peñarol cerrará la fecha el domingo ante Defensor Sporting.

El partido de esta tarde entre negriazules y cerveceros, comenzará a las 19:30 horas en el Parque Viera, y tendrá el arbitraje de Javier Feres quien estará junto a Diego Riveiro en el VAR. Liverpool llega en un mal momento, en el que Jorge Fossatti no pudo implantar su idea de juego y comienza a ser criticado, mientras que Racing sigue liderando la Anual pero con rivales que lo acechan muy de cerca.

Entre los partidos destacados de este fin de semana, Nacional recibirá a Albion, Peñarol visitará a Defensor Sporting mientras que Deportivo Maldonado, escolta de la acumulada, vendrá a la capital para enfrentar a un Wanderers muy necesitado de puntos.

Así va la segunda fecha del Intermedio

Viernes 22 de mayo

19:30 - Liverpool vs Racing

  • Parque Viera
  • Javier Feres - Diego Riveiro (VAR)

Sábado 23 de mayo

10:00 - Progreso vs MC Torque

  • Parque Paladino
  • Pablo Silveira - Yimmy Álvarez (VAR)

15:00 - Cerro Largo vs Boston River

  • Estadio Ubilla
  • Hernán Heras - Jonathan Fuentes (VAR)

18:30 - Nacional vs Albion

  • Gran Parque Central
  • Andrés Matonte - Diego Dunajec (VAR)

Domingo 24 de mayo

10:00 - Cerro vs Central Español

  • Estadio Tróccoli
  • Anahí Fernández - Andrés Cunha (VAR)

15:00 - Wanderers vs Deportivo Maldonado

  • Parque Viera
  • Esteban Ostojich - Christian Ferreyra (VAR)

18:30 - Defensor Sporting vs Peñarol

  • Estadio Franzini
  • Gustavo Tejera - Leodán González (VAR)

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