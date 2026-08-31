Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento", así comenzó el posteo de Instagram en la cuenta oficial de Lionel Messi, dónde anunció su retiro de la selección argentina, luego de más de veinte años.
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El posteo del astro argentino, es una foto dónde se ven tres hojas escritas a mano por el goleador, días después de haber perdido la final del Mundial ante España. Según el propio futbolista, "hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".
"Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", continúo la carta de Messi.
"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", agregó.
Tras agradecer a su familia, entrenadores, dirigentes y compañeros, Lionel Messi aseguró que se va con "la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino".
Lo números de Lionel Messi en la selección argentina
A sus 18 años, en un amistoso ante la selección de Hungría en agosto de 2005, Lionel Messi vistió por primera vez la casaca de la selección argentina. Desde ese momento, y en más de 20 años de carrera,, jugó un total de 207 partidos, convirtiendo 125 goles.
Fue campeón del Mundo en 2022 y finalista en los años 2014 y 2026, siendo además el segundo máximo goleador en la historia de los Mundiales, récord que batió en el 2026 pero fue superado en esta misma edición por Kylian Mbappé. Además, obtuvo dos Copa América en 2021 y 2024.