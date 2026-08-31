Salle: ¿De qué trata el único artículo al que Identidad Soberana le dio el voto decisivo al FA?

En diálogo con Caras y Caretas el diputado Salle señaló que aprobaron el artículo del proyecto de Ley porque “sanciona al infractor ante una conducta de incumplimiento durante la cacería”. Desde el punto de vista filosófico el partido tiene “un fuerte contenido de defensa de la vida animal”, ahondó. “Vemos la cacería solamente justificada para controlar las situaciones de plaga”, reflexionó.

El legislador recordó que en las elecciones de 2019 concurrió como candidato presidencial del Partido Verde Animalista. “Queremos la protección de la vida animal” y por lo tanto ven a la cacería como “una situación absolutamente excepcional”, subrayó. En sintonía con esa filosofía “todo lo que sea reglamentar y reforzar el cumplimiento de las normas relativas a la caza” lo ven positivo “y por eso se votó”, puntualizó.

Identidad Soberana también brindó sus votos para tres artículos en los que el FA ya contaba con el apoyo de CA. El primero es el artículo 213 y tiene que ver con la transparencia en los montos y los mecanismos de publicidad y esponsoreo de los laboratorios farmacéuticos hacia instituciones y personas de la comunidad de la salud.

“Por su puesto queremos reforzar todo lo que sea controles a esta industria tan particular que se ha dado a llamar la farmafia”, indicó Salle. El partido tiene “una lucha por la transparencia de contratos secretos como el de Pfizer con el gobierno de Lacalle Pou” que el Frente Amplio respaldó “y es un motivo de preocupación fundamental”, señaló. El legislador consideró que “no se trata de un paso importante, pero de todas maneras consideramos que había que respaldarlo”. Los contratos secretos “son inconstitucionales y una afrenta a la soberanía nacional”, consideró.

El segundo artículo es el 244 e implica una reasignación que beneficia al Instituto Nacional de Alimentación del Ministerio de Desarrollo Social con recursos de Rentas Generales. El texto determina que se entregarán 125 millones de pesos en el año 2026 y más de 156 millones de pesos en el 2027, sin aclarar cuánto se otorgaba previamente.

Por último está el artículo 106 que modifica al Capítulo IV del Código Penal que regula las Faltas contra la Integridad Física. En ese caso se dispone que no denunciar en forma inmediata el extravío o hurto de un arma de fuego será castigado con una multa de 10 Unidades Reajustables o una pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario. Se aplica a las personas que omitieran denunciar el extravío o hurto de un arma de fuego en un plazo máximo de 24 horas de ocurrido el hecho o de haber tomado conocimiento.

Un balance global

De acuerdo a un informe enviado por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, la actividad parlamentaria de Identidad Soberana en la Rendición de Cuentas dejó cuatro artículos en los que resalta el apoyo que brindó para su aprobación.

Además hubo 27 votaciones en el Plenario que contaron con el respaldo de todos los partidos de la oposición, Partido Nacional (PN), Colorado (PC), IS y CA, y no contaron con el apoyo del oficialismo. En varios casos se trata de artículos que fueron desglosados, y remitidos a la comisión parlamentaria correspondiente para un tratamiento más en profundidad.