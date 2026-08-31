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Deportes Nacional | Clausura | clásicos

Golpeó la mesa

Nacional ganó un clásico que marca: Carreño el gran triunfador

"Ahora empieza una nueva historia. Se nos abrió una puerta en el Clausura", dijo el técnico de Nacional, Daniel Carreño.

Daniel Carreño es el gran ganador del clásico.

Daniel Carreño es el gran ganador del clásico.
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Por Gastón García

Nacional ganó el clásico de visita y con autoridad. Con un golazo de Francisco Calvo en su debut clásico, el tricolor se llevó los tres puntos del Campeón del Siglo.

La batalla táctica la ganó Daniel Carreño, que en tan solo 10 días le cambió la cara a este Nacional. No brilla, pero basó su trabajo en algunos pilares fundamentales: mantener el cero en su arco y mucho carácter.

El experimentado entrenador hizo 6 cambios en relación a lo que fue la victoria contra Progreso por la tercera fecha del Clausura. Puso a Tomás Viera como lateral izquierdo, mandó a la cancha a Gastón Martirena, en el lateral derecho volvió Ancheta, se la jugó por Santiago Silva y Lucas Rodríguez en el medio y sumó al juvenil Rodrigo Martínez.

Cambio el sistema por un 4-1-4-1 y le quitó revoluciones al rival. Marcó a "cara de perro", le cerró los caminos al local y cuando tuvo su oportunidad la aprovechó.

No fue nada fácil la victoria y menos al perder a su goleador y mejor jugador cuando tan solo corrían 11 minutos de juego. Maxi Gómez sufrió una lesión de rodilla y rápidamente tuvo que entrar en el partido Maxi Silvera. Con todo el condimento que eso conlleva, pero Silvera no falló, porque fue una de las figuras del tricolor. Fue a todas, perturbó a a los defensores de Peñarol y cuando pudo jugar, jugó, redondeando un muy buen clásico.

Un tacazo para la historia

A los 24 minutos tras un córner de Martirena pasado al segundo palo, Luciano Boggio la puso de cabeza en el área chica, y el tico, Francisco Calvo controló y con un brillante recuso técnico, sin dudar, metió un tacazo y mandó la pelota al fondo dela red.

En el segundo tiempo, Nacional se dedicó a defender la ventaja. Peñarol tenía la pelota pero no lastimaba. Y en cuando logró superar a la férrea defensa tricolor se encontró con el panameño Luis Mejía.

Nacional tenía una bala y la uso. Se llevó los tres puntos, se puso en carrera en el Clausura y dio un golpe en la mesa y estuvo a la altura de su historia. El gran ganador: Daniel Carreño. El entrenador logró una reacción anímica del equipo, fue al estadio de Peñarol y ganó un partido histórico.

"Los clásicos son emocionales"

Luego de salir rápidamente del CDS y en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes Daniel Carreño atendió a la prensa: "Los clásicos son emocionales. Pasan muchas cosas. Nosotros no estábamos en condiciones de ir a buscar el clásico, de ganarlo a fútbol. Nos está faltando el fútbol. Es la gran tarea que tengo por delante. Cuando fueron a buscarme a mi casa, hubo una posibilidad de empezar a trabajar mañana, de dejar pasar los partidos de Progreso y el clásico. Ni loco iba a aceptar eso. Era una linda oportunidad que tenía y no quería desaprovecharla. Pero habíamos hablado como objetivo lograr el cero en nuestro arco y ganar los seis puntos. Era auspicioso pensar eso, pero trabajamos para eso y lo pudimos lograr. A partir de mañana lunes, empieza una nueva historia. Si no ganábamos, era una historia complicada. Nos pasó lo que nos pasó, ganar los seis puntos y cero goles en nuestro arco, y se nos abrió un poco el Clausura. Ahora no tenemos mucho margen para flaquear, así que vamos a seguir trabajando en la parte táctica, seguir cuidando nuestro arco, y la obligación de hacer jugar mejor a este equipo. Porque lo marca la historia de este club. Este club tiene que ganar todos los partidos, jugar bien y darle oportunidad a los jugadores de la casa".

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