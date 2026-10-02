Lionel Messi vuelve al fútbol español: "Una nueva e ilusionante etapa"

Gestión de clubes

Esta transacción representa el segundo paso del atacante rosarino en la gestión de clubes en el país europeo, dado que en abril anterior ya había asumido la propiedad de la Unió Esportiva Cornellà, entidad catalana que compite en la Tercera Federación (quinta categoría del escalafón nacional).

Tambén gestiona, junto a su colega y amigo Luis Súarez, el club uruguayo Deportivo LSM ,de la Divisional C.

El futbolista, de 39 años, ostenta el récord como máximo anotador histórico en la Primera División de España, en el FC Barcelona y en el seleccionado de su país. Su palmarés internacional con la camiseta albiceleste incluye la obtención de dos Copas América (2021 y 2024), la Finalísima de 2022 y la Copa del Mundo conquistada en Catar ese mismo año.