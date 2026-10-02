Lionel Messi formalizó la compra del Club Deportivo Eldense, conjunto que milita en la Segunda División de España, según ratificó la propia entidad futbolística. Este movimiento estratégico busca potenciar el crecimiento integral de la institución en sus ámbitos deportivo, social y directivo.
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Lionel Messi vuelve al fútbol español: "Una nueva e ilusionante etapa"
El Club Deportivo Eldense hizo oficial la adquisición de la institución por parte de Lionel Messi, confirmando así el desembarco del capitán argentino en la Segunda División del fútbol español.