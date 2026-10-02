Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Club Deportivo Eldense | fútbol | clubes

en todas las canchas

Lionel Messi vuelve al fútbol español: "Una nueva e ilusionante etapa"

El Club Deportivo Eldense hizo oficial la adquisición de la institución por parte de Lionel Messi, confirmando así el desembarco del capitán argentino en la Segunda División del fútbol español.

Lionel Messi vuelve al fútbol español.&nbsp;

Lionel Messi vuelve al fútbol español. 

 Sputnik
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Lionel Messi formalizó la compra del Club Deportivo Eldense, conjunto que milita en la Segunda División de España, según ratificó la propia entidad futbolística. Este movimiento estratégico busca potenciar el crecimiento integral de la institución en sus ámbitos deportivo, social y directivo.

A través de una nota oficial, la dirigencia del club alicantino confirmó el traspaso del control al astro argentino, remarcando que esta incorporación marca el comienzo de una etapa prometedora para una entidad centenaria. Para que la operación quede completamente validada, resta únicamente obtener la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD), trámite exigido por la legislación deportiva vigente.

"El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución", expresó la institución deportiva.

Gestión de clubes

Esta transacción representa el segundo paso del atacante rosarino en la gestión de clubes en el país europeo, dado que en abril anterior ya había asumido la propiedad de la Unió Esportiva Cornellà, entidad catalana que compite en la Tercera Federación (quinta categoría del escalafón nacional).

Tambén gestiona, junto a su colega y amigo Luis Súarez, el club uruguayo Deportivo LSM ,de la Divisional C.

El futbolista, de 39 años, ostenta el récord como máximo anotador histórico en la Primera División de España, en el FC Barcelona y en el seleccionado de su país. Su palmarés internacional con la camiseta albiceleste incluye la obtención de dos Copas América (2021 y 2024), la Finalísima de 2022 y la Copa del Mundo conquistada en Catar ese mismo año.

Temas

Te puede interesar