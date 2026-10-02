Organizaciones afro piden a Orsi incorporar educación antirracista en el sistema educativo

En ese marco, remarcan que el ámbito educativo es una de las esferas donde estas brechas se manifiestan de forma más evidente a través de barreras de acceso, dificultades de permanencia, prácticas discriminatorias y racismo que afectan las trayectorias desde la infancia hasta la adultez. Por tal motivo, los firmantes entienden indispensable una formación sistemática sobre racismo institucional y sistémico en todos los niveles educativos.

Algunos de los contenidos que piden incluir en la formación de docentes y estudiantes son: Racismo institucional y sistémico, la trata esclavista y su impacto histórico en Uruguay y las desigualdades contemporáneas que afectan a la población afrodescendiente.

Tres medidas concretas

Para llevar a cabo la iniciativa, las organizaciones articularon su pedido en tres solicitudes concretas. En primer lugar, solicitaron que Presidencia impulse y convoque al Ministerio de Educación y Cultura, a la Administración Nacional de Educación Pública y a la Universidad de la República para acordar la incorporación obligatoria de estos contenidos en la formación docente y en los planes de estudio, en el marco de sus respectivas competencias.

En segundo lugar, demandaron la creación de un grupo de trabajo de alto nivel que esté integrado por especialistas, autoridades educativas y representantes de las organizaciones afrodescendientes.

Por último, requirieron que se establezcan mecanismos de seguimiento y evaluación que garanticen una implementación efectiva, acompañados por un cronograma progresivo y metas verificables.

Finalmente, las organizaciones firmantes remarcaron su plena disposición a colaborar aportando conocimiento técnico y comunitario en las distintas etapas del proceso. Al dirigirse al mandatario, enfatizaron que "las transformaciones profundas en materia de igualdad no se logran únicamente con diagnósticos, sino con decisiones valientes que permitan avanzar hacia un país más justo y cohesionado".

Los colectivos firmantes son: Mundo Afro, Casa de la Cultura Afrouruguaya, Asociación Cultural y Social Uruguay Negro (Acsun), Universitarios/as, investigadores afrouruguayos (UAFRO), Volver a mi barrio, Grupo de Investigación Colectivo de Estudios Afrolatinoamericanos, Nzinga (artesanías étnicas), Atabaque, Instituciones Federadas Afroumbandistas, Comisión Caserío de los negros y la Red de Periodistas Afrolatinos.