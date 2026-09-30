Alcalde del Partido Nacional detenido por lavado y banca clandestina en la frontera con Brasil

Incautaciones, medidas cautelares y estructura operativa

De acuerdo a lo informado por Eduardo Preve el procedimiento judicial instruido por la Justicia Federal brasileña incluyó la ejecución de 2 órdenes de arresto, 10 allanamientos y 10 registros personales, además del embargo cautelar de bienes por un valor estimado en 254 millones de dólares. La medida patrimonial alcanzó a cuentas bancarias, 13 vehículos y 9 propiedades.

En el marco del mismo expediente, otras ocho personas quedaron sujetas a medidas cautelares que comprenden, prohibición de abandonar el territorio brasileño, retención de pasaportes y obligación de comparecencia periódica ante la sede judicial.

Según la investigación iniciada en septiembre de 2023, la red operaba como una institución financiera informal. El mecanismo consistía en captar depósitos en reales de particulares y empresas de diversos puntos de Brasil en cuentas dispuestas por la organización, para luego entregar sumas equivalentes en moneda extranjera sin registro ni autorización legal. Los implicados enfrentan imputaciones por funcionamiento ilegal de entidad financiera, lavado de dinero y crimen organizado.