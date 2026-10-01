Abel lesionado se pierde el partido ante Racing y es duda ante Progreso

La preocupación no se limita al duelo más inmediato. De confirmarse la gravedad de la lesión en los chequeos diagnósticos, la Joya también quedaría al margen del choque ante Progreso, correspondiente a la décima fecha del torneo, lo que representaría una baja de peso para el esquema ofensivo del equipo en un tramo decisivo del certamen.

En las próximas horas el departamento médico los resultados definitivos y el tiempo estimado de recuperación.

Estudios a Romero

Otro jugador que está en sanidad es el zaguero Franco Romero. Aparentemente el jugador habría sufrido un desgarro, aunque se esperan resultados para confirmar el diagnóstico. Otro que salió sentido con un problema muscular es Maximiliano Olivera y es duda para el fin de semana. Javier Cabrera también salió sentido pero en su rodilla y habrá que esperar su evolución.

Chino Lasalvia candidato

Edgardo Chino Lasalvia confirmó que participará en las próximas elecciones de Peñarol y que lo hará dentro de la lista 14, junto a Diego Benech.

La confirmación llegó durante una entrevista radial realizada en la transmisión de Sport 8.90 AM, donde Lasalvia señaló que actualmente también busca convencer a Juan Lestido para que se sume al espacio.

“Nos vamos a presentar en la lista 14. En principio está Diego Benech, quien te habla y estamos intentando convencer a Juan Lestido y alguna persona más que nos puede sumar mucho”, expresó.

El empresario explicó que decidió dar este paso porque, según manifestó, está disconforme con determinadas situaciones de la vida interna del club y entiende que llegó el momento de involucrarse directamente.