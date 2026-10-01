Cuando arranque la fecha 9 del Torneo Clausura, Nacional mira la tabla y la ve con otros ojos. Después del empate entre Montevideo City Torque y Peñarol los tricolores observan una luz al final del túnel. Diez partidos atrás y con la llegada de Carreño el panorama era bastante desolador. Estaba muy hundido en la tabla de posiciones, con la Copa Libertadores muy lejos y ni que hablar en la posibilidad de pelear el Clausura.
Una luz al final del túnel
Nacional juega una final ante Torque y el empate del ciudadano ante Peñarol le da esperanza
Carreño recupera a Sebastián Coates y Agustín Rogel para enfrentar al conjunto citadino. Gómez jugará como titular.