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Deportes Nacional | Copa AUF Uruguay |

Una luz al final del túnel

Nacional juega una final ante Torque y el empate del ciudadano ante Peñarol le da esperanza

Carreño recupera a Sebastián Coates y Agustín Rogel para enfrentar al conjunto citadino. Gómez jugará como titular.

Nacional juega una final el lunes ante City Torque.

Nacional juega una final el lunes ante City Torque.
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Por Gastón García

Cuando arranque la fecha 9 del Torneo Clausura, Nacional mira la tabla y la ve con otros ojos. Después del empate entre Montevideo City Torque y Peñarol los tricolores observan una luz al final del túnel. Diez partidos atrás y con la llegada de Carreño el panorama era bastante desolador. Estaba muy hundido en la tabla de posiciones, con la Copa Libertadores muy lejos y ni que hablar en la posibilidad de pelear el Clausura.

Pero ahora cambia la perspectiva. Nacional se va a enfrentar a Montevideo City Torque el lunes obviamente con la presión de ganar a como de lugar, porque juega en el Parque, porque es el cuadro grande y porque tiene la posibilidad de acercarse a la punta del torneo.

Además, si también sumamos que se enfrentan Racing ante Peñarol, los dos peleando puntos importantes en la Anual, otro empate o porque no una derrota del aurinegro, entreveraría más las posiciones de las tabla.

Desde su llegada, Daniel Carreño es la primera vez que cuenta con más de 7 días para trabajar en el partido. Sabe que recupera al capitán Sebastián Coates y Agustín Rogel, además de tener en plenitud a su máxima figura, Maximiliano Gómez.

El partido del lunes para Nacional es una final. En estos momentos la tabla del Clausura dice que Montevideo City Torque lidera con 19 puntos, Liverpool tiene 17, Peñarol 16 y Nacional 14.

De ganar quedará cerca de la punta y se suma a la pelea.

Conoce rival de la Copa AUF Uruguay

Por otra parte ayer se sortearon los 16avos de final de la copa Uruguay y Nacional ya conoce su rival. El próximo 15 de octubre en el Gran Parque Central, los tricolores recibirán a Rentistas a la hora 20. Es partido único, en caso de haber empate se definirá por penales.

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