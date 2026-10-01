Nacional juega una final ante Torque y el empate del ciudadano ante Peñarol le da esperanza

Desde su llegada, Daniel Carreño es la primera vez que cuenta con más de 7 días para trabajar en el partido. Sabe que recupera al capitán Sebastián Coates y Agustín Rogel, además de tener en plenitud a su máxima figura, Maximiliano Gómez.

El partido del lunes para Nacional es una final. En estos momentos la tabla del Clausura dice que Montevideo City Torque lidera con 19 puntos, Liverpool tiene 17, Peñarol 16 y Nacional 14.

De ganar quedará cerca de la punta y se suma a la pelea.

Conoce rival de la Copa AUF Uruguay

Por otra parte ayer se sortearon los 16avos de final de la copa Uruguay y Nacional ya conoce su rival. El próximo 15 de octubre en el Gran Parque Central, los tricolores recibirán a Rentistas a la hora 20. Es partido único, en caso de haber empate se definirá por penales.