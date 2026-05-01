Este sábado se va a estar disputando la final del Torneo Competencia de la Segunda División, en la que se enfrentarán Fénix ante Oriental de La Paz. El ganador de este encuentro, además de obtener la copa, se asegurará un lugar en los playoffs por el tercer ascenso.
por coronarse
Los detalles de la final del Torneo Competencia de la Segunda División
Oriental de La Paz y Fénix se van a estar enfrentando este sábado a partir de las 20:30 en el Estadio Luis Franizni con arbitraje de Andrés Martínez.