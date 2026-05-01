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Deportes Torneo Competencia | Segunda División | oriental

por coronarse

Los detalles de la final del Torneo Competencia de la Segunda División

Oriental de La Paz y Fénix se van a estar enfrentando este sábado a partir de las 20:30 en el Estadio Luis Franizni con arbitraje de Andrés Martínez.

Oriental, primer finalista del Torneo Competencia.

Oriental, primer finalista del Torneo Competencia.

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Fénix es finalista del Torneo Competencia.

Fénix es finalista del Torneo Competencia.

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Este sábado se va a estar disputando la final del Torneo Competencia de la Segunda División, en la que se enfrentarán Fénix ante Oriental de La Paz. El ganador de este encuentro, además de obtener la copa, se asegurará un lugar en los playoffs por el tercer ascenso.

El partido comenzará a las 20:30 en el Estadio Luis Franzini, y tendrá el arbitraje de Andrés Martínez junto a Marcos Rosamen, Sebastián Schroeder y Juan Cianni. La novedad es que este encuentro contará con VAR, en dónde estará Yimmy Álvarez junto a Daniel Rodríguez.

El partido será a noventa minutos, en caso de no haber un ganador, se disputará media hora más. Si al término de los 120 minutos persiste el empate, el ganador se conocerá mediante una definición por penales.

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